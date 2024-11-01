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Politika

ABD başkanlık seçimine sayılı günler kaldı: İşte son anket sonuçları

ABD'de başkanlık seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Son yapılan saha çalışmalarında Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Kamala Harris'in çok az farkla önünde görünüyor.

AA1 Kasım 2024 Cuma 20:07 - Güncelleme:
ABD başkanlık seçimine sayılı günler kaldı: İşte son anket sonuçları
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, güncel anketler Trump ile Harris arasındaki kıyasıya rekabeti gözler önüne seriyor.

Başkanlık seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan ve son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre Trump, yüzde 48,4 desteğe sahip görünüyor.

Demokrat aday Harris ise yüzde 48,1 destekle yarışı çok az farkla rakibinin gerisinde sürdürüyor.

Ekim ayının ortasına kadar ülke geneli anketlerde az farkla önde çıkan Harris'in son iki haftada çok az farkla Trump'ın gerisine düşmesi dikkati çekerken, uzmanlar iki adayın kafa kafaya bir yarış içinde olduğuna vurgu yapıyor.

ÇEKİŞMELİ EYALETLERDE DE TRUMP AZ FARKLA ÖNDE

Öte yandan başkanlık seçim sonuçlarının kaderini belirleyecek 7 çekişmeli eyaletin 5'inde Trump'ın az farkla önde olduğu, Michigan ve Wisconsin'de ise Harris'in ufak farklarla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor.

Söz konusu anketlere göre Trump, Arizona'da 2,3, Nevada'da 0,9, Georgia'da 2,6, North Carolina'da 1,5 ve Pennsylvania'da 0,5 puanla rakibinin önünde yer alıyor.

Buna mukabil Harris, yarışı Michigan'da 0,8, Wisconsin'de de 0,3 puan önde sürdürüyor.

538 delegeden en az 270'ini kazanan adayın yeni ABD başkanı olacağı seçimlerde tüm gözlerin çevrili olacağı 7 salıncak eyaletteki yakın farklar, seçim sonuçlarının kaderinin çok ufak farklara bağlı olabileceğini gösteriyor.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini kazanan isim 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.

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