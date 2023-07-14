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Politika

ABD'de bir ilk! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdılar

ABD'nin başkenti Washington D.C. Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdıkları bildirildi.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 19:36 - Güncelleme:
ABD'de bir ilk! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdılar
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Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığı belirtildi.

Açıklamada, Başkan Bowser'ın yayımladığı tanıma beyannamesiyle 7'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen Bowser, "Demokrasi için hayatını kaybeden cesur insanları minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlığından "tanıma beyannamesini" teslim alan TASC Eş Başkanı Avukat Seyit Şahin, Başkan Bowser'ın 15 Temmuz'u resmen tanıması ve kutlama mesajı için teşekkür etti.

Şahin, yaptığı açıklamada, "ABD'de ilk kez bir devlet kurumunun bu özel günü tanıması çok önemli. 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve bütünlüğüne kastetme niyetiyle gerçekleştirilen hain darbe girişiminde, milletimiz ve demokrasimiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'de Türkiye'yi temsil eden çok başarılı kültür elçilerimiz var." diyen Şahin, "Biz de TASC olarak ABD'de yerel yönetimlerden, sivil toplum kuruluşlarına, senatörlerden milletvekillerine Türkiye'yi anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti Belediye Meclisi'nin de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdığı bildirildi.

Tanıma beyannamesinde "Türk halkının direnişini, yiğitliğini ve ulusal birliğini korumasını takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldığı kaydedildi.

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