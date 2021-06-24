ABD'de kirli ittifak! ''Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi''

24 Haziran 2021 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:26

ABD'nin başkenti Washington'da 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu. Derneğin kuruluş bildirgesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemizi hedef alması dikkat çekiyor.

BOLTON: TÜRKİYE'DE ALARMA GEÇMENİN VAKTİ GELDİ

Derneğin kurucularından ABD Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı John Bolton, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından ülkemizi hedef alan paylaşımda bulundu. Bolton, "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum" iddiasında bulundu.

ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush da; ülkemizi hedef aldı ve 'Türk Demokrasi Projesi'ni lütfen takip edin" ifadelerini kullandı.

DERNEĞİN KURUCULARI KİMLER?

Derneğin kurucuları aralarında Donalp Trump'un ABD Başkanı olduğu dönemde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton, ABD'de eski Florida Valisi Jeb Bush, İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Sant'Agata, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulmasına karar verilen eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in de bulunduğu 14 kişi yer alıyor.

Derneğin kurucuları arasında FETÖ'nün tepe yöneticilerinden ve eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç'ın yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman Özeren de yer alıyor. Jeb Bush'un, ABD Başkanı George W. Bush'un kardeşi ve eski ABD başkanı George H. W. Bush'un da oğlu olduğu ifade edildi.

AYKAN ERDEMİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in nöbetçi hakimlikçe mal varlığına el konulmasına karar verildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin, Aykan Erdemir'in, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti ve Anayasal düzenine yönelik gerçekleştirmeye çalışılan 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün başarıya ulaşmaması üzerine, ABD üzerinden yürürlüğe konulan aynı kurgu/planın işbirlikçiliğini yürüten ve bu minvalde hazırladığı dosya içerisinde örneği bulunan 28 Ocak 2014 tarihli sözde/sahte raporu yurtdışına götürerek New York bölge mahkemesine ulaştırmak suretiyle yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığını söyledi.

Hakimlik, bu nedenlerle şüpheli Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlığına ) el konulmasına karar verdi. Bu arada, 17 Aralık 2013'ten 13 gün önce ABD'de yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafların da soruşturma dosyasına konulduğu öğrenildi. Söz konusu toplantının, FETÖ ile birlikte 17 Aralık darbe girişiminin planlandığı ve şüpheli Erdemir'in de bu toplantının gerçekleşmesinde aracı olduğu iddia ediliyor.