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Politika

ABD'de önemli zirve! Türkiye'den terör örgütü PKK uyarısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin terörle mücadele önceliklerini anlatarak, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleye sağladığı somut katkılar ile PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki istikrar bozucu eylemlerine dikkati çekti.

AA1 Ekim 2024 Salı 07:57 - Güncelleme:
ABD'de önemli zirve! Türkiye'den terör örgütü PKK uyarısı
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DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı, Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, bölgede artan gerilimi hatırlatarak DEAŞ'ın bu durumdan faydalanıp yeniden tehdit haline gelmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Toplantıda bölgesel güvenlikle ilgili ana başlıklar ele alındı.

Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, toplantının basına kapalı bölümünde Ankara'nın terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konularındaki önceliklerini anlattı.

Daha sonra toplantıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun (DMUK) kuruluşunun 10. yıl dönümüne denk düşen ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele çabalarının ileriye dönük bir vizyonla değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, Bakan Yardımcımız, Türkiye'nin bu mücadeleye başından beri sağladığı benzersiz somut katkıları bir kez daha vurguladı. PKK terör örgütü ve uzantılarının, Suriye ve Irak'ta en ciddi istikrar bozucu faktör haline geldiğinin altını çizdi."

Bakanlığın X hesabından yapılan başka bir paylaşımda da Yılmaz'ın DMUK Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile Washington'da bir araya gelerek, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştüğü belirtildi.

  • Nuh Yılmaz
  • deaş

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