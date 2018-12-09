ABD’den DEAŞ için YPG oyunu
‘Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele’ konulu toplantıda konuşan TBMM Başkanı Yıldırım ABD’ye sert sözlerle yüklendi: Müttefikimiz bildiğimiz bir ülke PKK’nın Suriye’deki devamı PYD-YPG örgütüyle iş birliği yapıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Çin Meclis Başkan Yardımcısı Çen Zu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser, Afganistan Ulusal Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin katılımıyla Tahran’da gerçekleştirilen “Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı”nda konuştu.
KÜRESEL SORUN
Konuşmasında dünyanın göç, açlık, iç karışıklıklar, doğal afet ve terör gibi birçok tehditle mücadele etmek zorunda olduğunu vurgulayan Yıldırım “Terör sadece bölgemizin kaderi değildir, küresel bir mahiyet arz etmektedir. Bölgemiz PKK ve diğer terör örgütleri ile 40 yıldır mücadele ediyor, bu mücadelede Türkiye bugüne kadar yaklaşık 300 milyar dolar harcadı ve binlerce masum, sivil vatandaşımızın kaybı, şehitlerimiz, bedel ile ifade edilebilecek bir şey değildir” dedi ve ekledi: Son 15 yılda terörün kullandığı bütün bahaneler çözüme ulaştırıldı. Dünyanın en büyük havaalanlarından biri olan İstanbul Havaalanı gibi en az 10 havaalanı daha yapardık. THY filomuza en az 1000 adet iri gövdeli uçağı katabilirdik” dedi.
AMBARGO ZULMÜ
Terör faaliyetleriyle ülkelerin istikrarsızlaştırıldığını, iç savaşa sürüklendiğini, örtülü işgal ve istila girişimine hazır hale getirildiğini belirten Yıldırım “Afrika ve Ortadoğu’dan başlamak üzere bazı ülke ve bölgelerin geleceği terör örgütleri kullanılarak dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Ülkelerin ekonomik ve sosyal dengelerini bozacak şekilde alınan kısıtlama kararları, tek taraflı izolasyonlar ve ambargolar terörle mücadeleye katkı sağlamak yerine terörün daha da azmasına alan açmaktadır. Bugüne kadar alınan ambargo kararlarından en fazla zarar gören masum insanlar olmuştur” ifadelerini kullandı.
TAŞERON ÖRGÜTLER
Terör örgütüyle mücadele etmek için başka bir terör örgütünü taşeron olarak kullanmak akla ziyan bir iş olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: Ne yazık ki müttefikimiz bildiğimiz bir ülke, PKK’nın Suriye’deki devamı PYD-YPG örgütüyle iş birliği yaparak DEAŞ örgütünü ortadan kaldırma yönünde adımlar atmıştır. Diyelim ki bunu yaptınız, o terör örgütünü DEAŞ’ı da yok ettiniz, o halde kullandığınız terör örgütünü yok etmek için bu sefer hangi terör örgütüyle iş birliği yapacaksınız? Afganistan ve Pakistan’da da durum farklı değildir. El Kaide’yi yok etmek üzere gidilen ülkede, terör azalmamıştır, artmaya devam etmiştir.
CENNET VAADİ
Yemen’de devam eden iç savaş ve Myanmar’da Rohinga Müslümanlarına karşı uygulanan sistematik etnik temizliğin dünyanın gözünü kapatacağı bir husus olmadığına işaret eden Yıldırım, DEAŞ’ın yabancı savaşçıları internet üzerinden cennet vadederek devşirdiğini hatırlatarak şöyle konuştu: Terörün dini yoktur. Son zamanlarda İslamî terör tanımına şahit oluyoruz. Bunu şiddetle reddediyoruz. Bu İslam’a hakarettir. İslam, barış dinidir. Suriye’de son 8 yıldır devam eden terör nedeniyle 4 milyona yakın kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Sorunlarımızı çözmek için uzaktan gelen ülkelerin desteğine ihtiyacımız yok, Suriye’de gördük. Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye’de ortaya koyduğumuz inisiyatifle sorunları belli bir noktaya getirdik ve çözüme yakınlaştırdık.
TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, İran’ın başkenti Tahran’da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
27 bin insan öldü
Yıldırım “Geçmiş yıllarda terör yerel ya da bölgesel mahiyetteydi. Teröristlerin ulaşım ve kitleleri etkilemeleri çok sınırlıydı ancak 11 Eylül saldırısı ve akabinde Afganistan işgaliyle birlikte terör hadisesi mahiyet değiştirip küresel bir hüviyete büründü. Geçen yıl dünya genelinde 10 bin 900 bombalı ve silahlı terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılarda 27 bine yakın masum insan hayatını kaybetti. DEAŞ’ın geçen yıl yaptığı terör hadiselerinde 7 bin 120 insan hayatını kaybetti. Taliban örgütü 4 bin 925 kişiyi katletti. Yapılan bütün bu saldırıların, bu terör faaliyetlerinin küresel ekonomiye maliyeti yıllık 50 milyar dolardır” değerlendirmesinde bulundu.
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