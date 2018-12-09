ABD’den DEAŞ için YPG oyunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Çin Meclis Başkan Yardımcısı Çen Zu, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser, Afganistan Ulusal Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin katılımıyla Tahran’da gerçekleştirilen “Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı”nda konuştu.

KÜRESEL SORUN

Konuşmasında dünyanın göç, açlık, iç karışıklıklar, doğal afet ve terör gibi birçok tehditle mücadele etmek zorunda olduğunu vurgulayan Yıldırım “Terör sadece bölgemizin kaderi değildir, küresel bir mahiyet arz etmektedir. Bölgemiz PKK ve diğer terör örgütleri ile 40 yıldır mücadele ediyor, bu mücadelede Türkiye bugüne kadar yaklaşık 300 milyar dolar harcadı ve binlerce masum, sivil vatandaşımızın kaybı, şehitlerimiz, bedel ile ifade edilebilecek bir şey değildir” dedi ve ekledi: Son 15 yılda terörün kullandığı bütün bahaneler çözüme ulaştırıldı. Dünyanın en büyük havaalanlarından biri olan İstanbul Havaalanı gibi en az 10 havaalanı daha yapardık. THY filomuza en az 1000 adet iri gövdeli uçağı katabilirdik” dedi.

AMBARGO ZULMÜ

Terör faaliyetleriyle ülkelerin istikrarsızlaştırıldığını, iç savaşa sürüklendiğini, örtülü işgal ve istila girişimine hazır hale getirildiğini belirten Yıldırım “Afrika ve Ortadoğu’dan başlamak üzere bazı ülke ve bölgelerin geleceği terör örgütleri kullanılarak dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Ülkelerin ekonomik ve sosyal dengelerini bozacak şekilde alınan kısıtlama kararları, tek taraflı izolasyonlar ve ambargolar terörle mücadeleye katkı sağlamak yerine terörün daha da azmasına alan açmaktadır. Bugüne kadar alınan ambargo kararlarından en fazla zarar gören masum insanlar olmuştur” ifadelerini kullandı.

TAŞERON ÖRGÜTLER

Terör örgütüyle mücadele etmek için başka bir terör örgütünü taşeron olarak kullanmak akla ziyan bir iş olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: Ne yazık ki müttefikimiz bildiğimiz bir ülke, PKK’nın Suriye’deki devamı PYD-YPG örgütüyle iş birliği yaparak DEAŞ örgütünü ortadan kaldırma yönünde adımlar atmıştır. Diyelim ki bunu yaptınız, o terör örgütünü DEAŞ’ı da yok ettiniz, o halde kullandığınız terör örgütünü yok etmek için bu sefer hangi terör örgütüyle iş birliği yapacaksınız? Afganistan ve Pakistan’da da durum farklı değildir. El Kaide’yi yok etmek üzere gidilen ülkede, terör azalmamıştır, artmaya devam etmiştir.

CENNET VAADİ

Yemen’de devam eden iç savaş ve Myanmar’da Rohinga Müslümanlarına karşı uygulanan sistematik etnik temizliğin dünyanın gözünü kapatacağı bir husus olmadığına işaret eden Yıldırım, DEAŞ’ın yabancı savaşçıları internet üzerinden cennet vadederek devşirdiğini hatırlatarak şöyle konuştu: Terörün dini yoktur. Son zamanlarda İslamî terör tanımına şahit oluyoruz. Bunu şiddetle reddediyoruz. Bu İslam’a hakarettir. İslam, barış dinidir. Suriye’de son 8 yıldır devam eden terör nedeniyle 4 milyona yakın kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Sorunlarımızı çözmek için uzaktan gelen ülkelerin desteğine ihtiyacımız yok, Suriye’de gördük. Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye’de ortaya koyduğumuz inisiyatifle sorunları belli bir noktaya getirdik ve çözüme yakınlaştırdık.