13 Eylül 2021 Pazartesi 14:24 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:32

Suriye'deki askeri varlığını artıran ABD'den şimdi de YPG adımı geldi. Biden hükümeti, terör örgütü güdümündeki Demokratik Suriye Meclisi'nden bir heyeti başkent Washington'a davet etti. Heyete Demokratik Suriye Meclisi Başkanı İlham Ahmet başkanlık edecek. Arap, Süryani ve diğer azınlıklara ait örgüt ve grupların temsilcileri de yer alacak. Üyeler arasında terör örgütü YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de olacağı öne sürüldü.

CNN Türk'ün haberine göre, Biden hükümetinin Suriye hamlesi, Esad rejiminin Kürt gruplarla anlaşma için adım atmasından kısa bir süre sonra geldi. ABD Dışileri Bakanlığı, ziyaret için heyet üyelerine kısa sürede vize verdi.

Demokratik Suriye Meclisi'nin Washington ziyareti, Biden hükümetinin terör örgütü güdümündeki grup ile yapacağı en kapsamlı görüşme olacak.