ABD'den Türkiye ve İsviçre'ye üst düzey ziyaret

AA 21 Ağustos 2020 Cuma 19:39 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 19:39

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey, 22-28 Ağustos'ta Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret ederek Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Türkiye ve İsviçre ziyaretlerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn'un da eşlik edeceği bildirildi.

Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerinde, DEAŞ'la mücadele, Suriye ve bölgedeki ikili iş birliği konularının ele alınacağı belirtilen açıklamada, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin sürecin görüşüleceği belirtildi.

Açıklamada, Jeffrey'nin, İstanbul'da buluşacağı Suriyeli muhalif gruplar ve sivil toplum üyeleriyle Suriye'deki son durumu ele alacağı belirtilerek, ABD'nin Esed rejimine yönelik ekonomik ve siyasi baskı politikasının da görüşüleceği kaydedildi.

İsviçre temaslarından ise Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelecek Jeffrey'nin, Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmelerine katılan liderlerle buluşacağı belirtildi.