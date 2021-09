ABD'den Türkiye'nin konumunu güçlendirecek ''Suriye'' kararı!

1 Eylül 2021 Çarşamba 08:10 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 08:10

ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, Amerika'nın Afganistan gibi Suriye'den tamamen çekileceğini iddia etti. Joe Biden'ın iktidara gelmesinden bu yana değişen Ortadoğu politikasına vurgu yapılan makalede, ABD yönetiminde 'Suriye'de hayati bir çıkarları olduğunu' savunabilecek kimse olmadığının altı çizildi. Biden'ın geçtiğimiz günlerde eski Başkan Donald Trump döneminde Fırat'ın doğusunda bir Amerikan şirketine verilen petrol iznini iptal etmesi derginin iddialarını güçlendiriyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ ÖNE ÇIKACAK

Amerikan merkezli dergide ayrıca başta Körfez ülkeleri olmak üzere bazı Arap devlet yönetimlerinin son aylarda Esed rejimi ile yakınlaştığı ifade edildi. 10 yılı aşan çatışmaların ardından Körfez ülkelerinin savaşa Arap ülkeleri üzerinden bir çözüm getirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Dergide Suriye konusunda birkaç yıl önce tuhaf görünen çözüm önerilerinin artık daha gerekçi olmaya başladığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ GÜÇLENECEK

Makalede şu tespitlere yer verildi: ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, terör örgütü PYD ve YPG'nin silahlı kanadının oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) için hayati önem taşıyor. Washington yönetimi 2014 yılından bu yana YPG güçlerine destek veriyordu. Türkiye'nin, PKK'nın uzantısı olan bu örgütlerle ise Suriye'de mücadelesi sürüyor. ABD'nin çekilme kararının hayata geçmesi halinde Türkiye'nin Suriye'deki konumunun güçleneceğini düşünülüyor.

RUSYA DA DOĞRULUYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD'nin güçlerini Suriye'den her an çekebileceğini duyurmuştu. Lavrentiev, Rus TASS haber ajansına verdiği demeçte, "ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin her an gerçekleşebileceğini düşünüyorum" diye eklemişti.