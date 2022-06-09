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Politika

ABD'den Yunanistan üzerinden 'Suriye' oyunu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Yunanistan üzerinden oynadığı 'Suriye' oyununu deşifre etti. Miçotakis'in yeni Zelenski, Yunanistan'ın ise yeni PKK olduğunu belirten Başbuğ, 'Amerika, Yunanistan'ı Suriye konusunu dengelemek için bilerek provoke ediyor.' ifadelerini kullandı.

9 Haziran 2022 Perşembe 08:23 - Güncelleme:
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Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET'te katıldığı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YUNANİSTAN YENİ PKK"

ABD'nin Yunanistan üzerinden oynadığı 'Suriye' oyununu anlatan Başbuğ, "Miçotakis yeni Zelenski, Yunanistan yeni PKK. Siz Suriye'nin kuzeyine kalıcı bir harekatı başlatın, harekatın tam göbeğinde Yunanistan, 'Karasularını 12 kilometreye çıkardım' diyecektir. Hiç şüpheniz olmasın." dedi.

"AMERİKA BİLEREK PROVOKE EDİYOR"

Başbuğ, "Biz harekatı başlattığımız an, Amerika sıkıştığı an, büyük İsrail, büyük orta doğu projesi çökmeye başladığı an Yunanistan '12 mile çıkarttık' kararını verecektir Amerika'nın kışkırtmasıyla. Amerika, Yunanistan'ı Suriye konusunu dengelemek için bilerek provoke ediyor." ifadelerini kullandı.

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