AB’den küstah seçim yorumu

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İstanbul ve Ankara’da alınan sonuçlar ile ilgili gelişmeleri skandal sözlerle değerlendirdi. Timmermans AK Parti hükümetine demokratik ilkeleri izleme çağrısı yaparak “Türkiye geçen yıllarda büyük bir hızla Avrupa değerlerinden uzaklaştı. Bu durumun AKP’nin yerel seçim sonuçlarına saygı göstermemesi nedeniyle daha da kötüleşmemesini umuyoruz” dedi.

KEYFİ VE ACELECİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili ifadelerine ilişkin “AB yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik olmuştur. AB yetkililerini siyasi heves ve tercihleri uğruna AB’nin temsil ettiği demokratik ve hukuki değerleri aşındırmamaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, yerel seçim sonuçlarına ilişkin Timmermans’ın ifadelerine yönelik Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi. Timmermans’ın ifadelerinin hayal kırıklığı ve şaşkınlıkla karşılandığına dikkati çeken Aksoy, Türk halkının yerel seçimlerde nadir görülen bir katılım oranıyla sandığa gittiğini ve demokrasiye bağlılığını tescil ettiğini belirtti. Aksoy, “Milletimizin sandıkta verdiği mesaj Türkiye’de istikrar ve güven ortamının devamına olan inanç ve desteğinin yansımasıdır” değerlendirmesinde bulundu.