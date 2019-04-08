AB’den küstah seçim yorumu
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans’ın yerel seçimlerin ardından demokratik ilkeleri izleme çağrısı yapmasına Dışişleri’nden sert tepki geldi: AB yetkililerinin siyasi heves ve tercihleri.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İstanbul ve Ankara’da alınan sonuçlar ile ilgili gelişmeleri skandal sözlerle değerlendirdi. Timmermans AK Parti hükümetine demokratik ilkeleri izleme çağrısı yaparak “Türkiye geçen yıllarda büyük bir hızla Avrupa değerlerinden uzaklaştı. Bu durumun AKP’nin yerel seçim sonuçlarına saygı göstermemesi nedeniyle daha da kötüleşmemesini umuyoruz” dedi.
KEYFİ VE ACELECİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili ifadelerine ilişkin “AB yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik olmuştur. AB yetkililerini siyasi heves ve tercihleri uğruna AB’nin temsil ettiği demokratik ve hukuki değerleri aşındırmamaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, yerel seçim sonuçlarına ilişkin Timmermans’ın ifadelerine yönelik Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi. Timmermans’ın ifadelerinin hayal kırıklığı ve şaşkınlıkla karşılandığına dikkati çeken Aksoy, Türk halkının yerel seçimlerde nadir görülen bir katılım oranıyla sandığa gittiğini ve demokrasiye bağlılığını tescil ettiğini belirtti. Aksoy, “Milletimizin sandıkta verdiği mesaj Türkiye’de istikrar ve güven ortamının devamına olan inanç ve desteğinin yansımasıdır” değerlendirmesinde bulundu.
BATI’DAN ÇİFTE STANDART
Demokratik ilkeleri izleme çağrısı yapan Timmermans’a yönelik Aksoy, cevabına şu sözlerle devam etti: AB yetkililerinin henüz bazı yerlerde resmi sonuçlar açıklanmadığı halde buralardaki sonuçların tanınması yönünde yaptığı çağrılar talihsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir. Hukuki çerçevede ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde yapılan itiraz ve başvuruların sonucunu beklemek hukuka saygının bir gereğidir. Söz konusu ifadeler, demokratik ve hukuki değerlere bağlılık anlamında son dönemde daha da fazla sorgulanmakta olan AB’nin çifte standartlarının başka bir örneğini oluşturmuştur. Türkiye reform kararlılığını samimiyetle ve aynı sağlam iradeyle sürdürmektedir. Milletimizin demokrasiye olan bağlılığı 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha tescillenmiştir.
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