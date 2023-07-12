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Politika

AB'den Türkiye açıklaması: Olumlu bir görüşme gerçekleştirdik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç'in NATO süreci, Ukrayna, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler hakkında iyi bir görüşme yaptığını bildirdi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
AB'den Türkiye açıklaması: Olumlu bir görüşme gerçekleştirdik
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında görüşmesinin ardından sosyal medyadan değerlendirmede bulundu.

Erdoğan ile "iyi bir görüşme" yaptığını kaydeden von der Leyen, İsveç'in NATO'ya katılımının ilerletilmesi için Türkiye'nin uzlaşıya varmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Von der Leyen, "Ayrıca Ukrayna'ya devam eden destekleri, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmak için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalarını, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinin kapsamını ele aldık." ifadesini kullandı.

  • AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
  • Ursula von der Leyen
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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