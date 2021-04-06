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Politika

AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek.

DHA06 Nisan 2021 Salı 08:30 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 08:30
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Michel ile Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, "Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Charles Michel ile Komisyon Başkanı Sayın Ursula Von Der Leyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 6 Nisan 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecektir. Birlikle işbirliğinin, katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

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