İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
Politika

ABD'li Jeffrey'den destek geldi: Türkiye haklı

40 yıldır Ege'de yaşanan olayları takip ettiğini belirten ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, adaların silahlandırılması, Yunanistan'ın denizler için 6 mil, hava sahası için ise 10 mil iddialarına kadar birçok konuda Türkiye'nin haklı olduğunu ifade etti.

19 Haziran 2022 Pazar 08:02 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber'e konuşan Jeffrey, Türkiye'nin haklı bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'DAKİ ABD VARLIĞI BİLİNENİN AKSİNE AZALDI"

ABD'nin Yunanistan'daki 'yoğunlaşmasının' kafa yormaya değer bir gelişme olmadığını söyleyen Jeffrey, "Ben 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan Ofisi görevlisiyken Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hala aşılmadı, aksine azaldı." dedi.

"EGE'Yİ 40 YILDIR TAKİP EDİYORUM, TÜRKİYE HAKLI"

Sözlerinin devamında iki ülke arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin haklı olduğunu vurgulayan Jeffrey, "Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda. Adaların silahlandırılması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar 1948 Paris Antlaşması'ndan, Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar birçok konuda evet, Türkiye haklı." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.