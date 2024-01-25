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  • ABD'nin güç kaybettiğini söyleyerek Türkiye'nin yükselişine dikkati çektiler: Erdoğan olmadan olmaz
Politika

ABD'nin güç kaybettiğini söyleyerek Türkiye'nin yükselişine dikkati çektiler: Erdoğan olmadan olmaz

Alman Die Welt gazetesi, Türkiye hakkında dikkat çeken bir haber yayımladı. Türkiye'nin dünyada giderek daha da önem kazanan bir ülke olduğu vurgulanan haberde, 'Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında.' ifadeleri kullanıldı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 19:50 - Güncelleme:
ABD'nin güç kaybettiğini söyleyerek Türkiye'nin yükselişine dikkati çektiler: Erdoğan olmadan olmaz
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Gazetenin TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ele alındığı haberinde, "ABD'nin nüfuzunu kaybettiği ve yeni güç kutuplarının ortaya çıktığı bir dünyada Türkiye giderek önem kazanıyor. NATO için Ankara; Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmezdir." ifadelerine yer verildi.

Haberde Türk Parlamentosunun İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmış olmasının Batı için bir başarı işareti olmaktan ziyade Batı'nın Türkiye üzerinde ne kadar az kozu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde , "Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO üyeliği için ağır bir bedel ödettirdiği savunularak , "Stockholm, Türkiye için terörle mücadele yasasını değiştirdi. Ankara ve ABD ayrıca Türk F-16 filosunun modernizasyonu için pazarlık yaptı." ifadeleri kullanıldı.

  • Türkiyenin önemi
  • Türkiye-Rusya ilişkileri
  • Erdoğanın etkisi

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