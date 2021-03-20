ABD'nin sır kutusundan 15 Temmuz açıklaması: Söyleyeceklerimi en üst kademeden öğrendim

20 Mart 2021 Cumartesi 13:04 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:04

ABD'nin eski Suriye özel temsicisi James Jeffrey, CNN Türk Dış Haberler Muhabiri Hilken Doğaç Boran'a konuştu.

Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili soruya cevap veren Jeffrey şöyle konuştu:

Türkiye ve ABD sadece müttefik değil. İki ülke de Orta Doğu, Avrasya, Karadeniz ve Kafkaslar'daki güvenlik statükosunu korumak istiyor. Türkiye'nin de güvenlik statükosunun da ABD'nin de düşmanları İran, Rusya ve İslami radikalizmdir. Türkiye'yle bu konularda oldukça yakın iş birliği yapıyoruz. Buna rağmen farklılıklarımız var. S-400'ler ve SDG mesela. Yine de ortaklarımızla ve müttefiklerimizle bu sorunları aşmaya uğraşıyoruz çünkü genel ilişkimiz ve uluslararası güvenlik sorunlarına yaklaşımımız aynı olmasa da çok benzer. O yüzden Erdoğan ve Biden hükümetinin büyük bir iş birliği potansiyeli olduğuna inanıyorum. Türkiye ve Amerika halkının, hükümetlerimizin ve NATO ittifakımızın uzun vadeli çıkarları oldukça örtüşüyor. Orta doğu, Kafkaslar, Karadeniz ve Avrupa'da istikrarı sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin Afganistan'daki, NATO'nun İran karşıtı füze programındaki ve İdlib'de ABD'nin de desteklediği pozisyonu bunun kanıtı. Bu ortaklıkları geliştirmeli, sorunlarımız aşmalı ve iş birliğini ve iletişimi sürdürmeliyiz. Uzun vade için oldukça umutluyum, şu anda biraz çalkantılı bir dönemdeyiz.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine ilişkin konuşan Jeffrey, "FETÖ'cüler Washington'da ve Ankara'da sevilmediği günden beri iki şey söylüyorum. Bir kere darbeyi FETÖ yaptı. ABD'nin alakası yoktu. Ama taktiksel hata yaptık. Şimdi söyleyeceklerimi Obama Hükümeti'nin en üst kademelerindeki isimlerden öğrendim. Başkan Obama hızlı hareket etmeyi sevmez. Darbe girişimi başladığında hükümet ve diğer kaynaklarla nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiğini konuşmaya başladı. Putin hemen telefonu aldı ve Erdoğan'ı aradı. Doğru olan buydu. Başkan Obama bekledi. Amacı bir mesaj göndermek değildi, Obama böyle tedbirli biri. Irak'ta ve Türkiye'de görevliyken de hep bununla uğraştım. Askeri liderler darbe girişimini ve TSK'nın buna karşılık geçici olarak İncirlik'i kapatmasının DEAŞ'la mücadeleyi sekteğe uğrattığını düşündü. Bu fikirlerini dile getirdiklerinde ilişkiler kötüleşmeye başladı. Neyse ki bildiğiniz gibi Başkan Obama Başkan Yardımcısı Biden'ı Türkiye'ye gönderdi ilişkileri düzeltmek için. Biden'ın ziyaretine kadar işler sallantıdaydı." dedi.

BIDEN-PUTİN GERİLİMİ

Jeffrey, Biden'ın sözlerini ve Putin'in "Biden'a sağlık dilerim" sözlerini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: Gülüyorum çünkü Başkan Putin birine uzun ömürler dilediğinde aklıma eski KGB ajanı günleri geliyor ve "o kişinin sağlığından endişe etmek gerek" diye düşünüyorum. Rusya çok önemli. Şu anda Avrupa ve Orta Doğu'da Türkiye, Amerika ve NATO'nun güvenlik çıkarlarını tehdit ediyor. Türkiye Libya, İdlib ve Dağlık Karabağ'da Rusya'ya çok iyi karşılık veriyor. Öte yandan uzun vadede Koronavirüs, İklim ve Çin gibi sorunları çözmek için Rusya'ya ihtiyacımız olacak. Bu yüzden hükümete Rusya ile bağlantıları koparma-ma çağrısı yapıyorum. Tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi. Büyük çaplı ya da ve dolaylı askeri çatışmalara rağmen bunu beceriyorsunuz. Biz de aynı şeyi yapabilmeliyiz. Ankara ve Washington Rusya konusunda çok iyi iş birliği yapabilir.