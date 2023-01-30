Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına tepki

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yıldız, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı uyarıda açıkça Beyoğlu'nu adres gösterdiğini, bu açıklamayı reddettiklerini ifade etti.

Yıldız, İsveç, Danimarka ve Hollanda'da yaşanan skandal olayların ardından ikinci kez yayımlanan uyarıda amacın sadece ikaz olmadığını vurgulayarak terörün ve teröristin oluşturmak istediği korku ikliminin, bu adımlarla terörden önce oluşturulduğunu ve faydadan çok zarar verdiğini bildirdi.

Beyoğlu'nda tüm inançların yüzyıllardır barış içinde yaşadığına dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Her bir cami, her bir kilise, her bir sinagog ve her bir ibadet merkezi, İsveç'te, ABD'de, Avrupa'da gösterilmeyen saygıyla ve hoşgörüyle farklı inançlardaki vatandaşlarımızın hizmetindedir. Teröristin oluşturmak istediği algıya, bir devletin büyükelçiliğinin farklı bir yöntemle fırsat sunması, bu yapılırken Galata'nın, Taksim'in, İstiklal'in adının açıkça belirtilmesi talihsizliktir. ABD Büyükelçiliğini Türkiye'nin imajını zedelemeye yönelik adımlardan vazgeçmeye, dini inançlara saygısızlık yapan merkezleri lanetlemeye davet ediyorum. Beyoğlu'muzda gerçekleşen son terör saldırısında yakalanan YPG'li teröristin örgütünün, kimin askerleri tarafından eğitildiğini tüm dünya milletleri bilmektedir. Vatandaşlarına bir ikaz yayımlayacaklarsa teröristi besleyen, eğiten devletlere karşı yayınlayabilirler."