Abdülhamid Han Mavi Vatan'a uğurlandı! Başkan Erdoğan: İcazet almaya ihtiyacımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Ülkemizin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir aradayız. Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok daha aydınlık. Son 20 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamit Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları, bakın sondaj demiyorum, sondaj faaliyetlerini keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi imkanlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Özellikle ekranları başında bizi izleyen milletime az önce bakanımızın da rakamlarıyla ifade ettiği gibi, bugün Abdülhamit Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir. Türkiye'nin dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajcılarından biri haline gelmesini sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Hiç şüphesiz bugünlere bir anda gelmedik. Kolay da gelmedik. Uzunca bir süre kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık. Vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için, kendi insan gücümüzle, kendi veri altyapımızla, kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık.

Şimdi varız, dört tane sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi, her arayan bulamaz. Ama unutmayın, bulanlar arayanlardır. Bu şekilde göreve uğurladık. Bir süre sonra da müjdeli haberi aldık.

Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, ülkemize ve milletimize maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş, bir dönüm noktası olmuştur. Karaya ulaştığında bu gazı kullanılabilir hale getirip sistemimize aktaracak doğal gaz işleme tesisimizin temelini geçtiğimiz yıl attık. Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlardaki boru döşeme işlemini bitirdik, derin kısımlardaki 165 kilometrelik kısmın 100 kilometresini tamamladık. Denizin 2220 metre altında yürütülen bu işlemlerle adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz.

Fatih gemimiz halen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz gemimiz Türkali-4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor. Kanuni gemimiz de Türkali-6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini hamdolsun bitirdi. Böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Aynı anda 3 sondaj gemimizin çalıştığı bu saha, dünyada üretime en hızlı hazırlanan saha olarak kayıtlara geçmiştir.

Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı, karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır.

Küresel ekonomik krizde adeta bir silah haline dönüşen doğal gaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede, ne kadar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o derece avantaj kazanacağız. Hem enerji bağımsızlığımızı temin hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz. Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların ve elde edilen sonuçların manası daha iyi anlaşılacaktır.

Abdülhamit Han gemimiz, en son teknolojiyle teçhiz edilmiş, yedinci nesil diye ifade edilen bir sondaj gemisidir. Diğer 3 sondaj gemimizden daha üstün özelliklere sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu Limanımızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Bugün Abdülhamit Han gemimizi mavi vatana, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer, bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki İskenderun'du. Bu defa da Abdülhamit Han gemimizi ya Allah bismillah diyerek Gaziapaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 Kuyusu'na uğurlayacağız.