Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürüttüğü yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonları aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürekli olarak "Türkiye'nin sınırlarında teröristan kurulmasına asla izin vermeyeceğiz, sınır güvenliğini bu yaz garantiye alacağız." açıklamasında bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Abdullah Ağar, konuyla ilgili A Haber'e önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik kurumlarına talimat verdiğini belirten Ağar, "Suriye ve Irak'la ilgili. Bu talimat çerçevesinde özellikle güvenlik kuvvetlerimizin zirve noktasındaki, karar vericiler yani hem Milli Savunma Bakanlığı hem Milli İstihbarat Teşkilatı, hem İçişleri Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı... Bunların sorunlar üzerinde birtakım çalışmalarla, hatta müşterek çalışmalarına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

"KOMANDOLARIMIZ HER TÜRLÜ HAVA KOŞULLARINDA HAREKAT YAPABİLİR"



Sınır ötesi harekatın ne zaman başlayacağı hakkında da kritik açıklamalarda bulunan Ağar, "Bu noktada Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetimin KDP tarafıyla son derece önemli bir noktaya gelindi. Sonuçta Türkiye'nin ne yapacağı, bunu yaparken kimin destek ve köstek olacağına dair ortaya çıkan son derece net bir fotoğraf var. Bu şartlarda Irak tarafında, son derece önemli birtakım gelişmeler de var. Özellikle hava koşullarının, iklim koşullarının bir şekilde Türkiye'nin istediği şartları sunmaya başlaması gerekiyor. Bundan önce olabilir mi? Elbet de olabilir. Sonuçta bizim komandolarımız her türlü arazi ve hava koşullarında harekat yapabilir." şeklinde konuştu.

"IRAK TARAFINDA YAPILACAK MÜCADELE SON DERECE ÖNEMLİ"



Ağar, harekatın nerelere yapılacağına dair ise "Ancak harekatın sürekliliği açısından bahse konu olan yerler özellikle Metina bölgesinde birkaç tane yer var. Bir diğer taraf da en önemli tehdit unsuru olarak önümüzde Gara duruyor. Çünkü Gara bloğuna Mehmetçiğin gözünü dikeceğini düşünüyorum ben. Bunun bir sonucu olacak. Özellikle Zagorslardan Cudi'ye kadar bütün dağlık alanları tutmuş olan PKK, bütün bu dağlık alanları yani asıl merkez alanı, güç ürettiği merkezi tamamıyla kaybetmiş olacak. Bunun hem Irak hem Suriye hem Türkiye hem de İran taraflarında sonuçları olacak. Hem topografik, hem demografik hem de terörle mücadeleye dair sonuçları olacak. Bu açıdan özellikle bugün Irak tarafında yapılacak mücadelenin son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

"KÜRTLERİN İSTİSMAR EDİLMESİNİ ÖNLEMELİYİZ"

Terör örgünün Kürt'leri sürekli olarak istismar ettiğine dikkati çeken Ağar, "Öte taraftan Sayın Erdoğan, dün yapmış olduğu iftar programında çok net olarak söyledi. Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Açıkçası her zaman söylemiş olduğum bir şey. Kürt demografik tabanını bölücü terör örgütünün istismarını engellemediğiniz sürece biz bu mücadeleye ne yazık ki devam etmek zorunda kalabiliriz. Yani 40 yılımıza mal oldu 140 yılımıza daha mal olabilir. Kürt etnik kimliğini istismar etmesine engel olmalıyız. Bunun özellikle Suriye tarafı son derece önemli. Çünkü orada bir terör devleti kurulması eylemi içerisinde." açıklamasında bulundu.

"ÜÇ ALAN SON DERECE ÖNEMLİ"

Sınır ötesinde üç bölgeye işaret eden Ağar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Münbiç-Tel Rıfat- Ayn el Arab... Üç yer. Özellikle Barış Pınarı Harekat alanının batısında kalan üç alan. Onlar da son derece önemli. Ama burada özellikle Kamışlı'yı niye vurguluyoruz? Kamışlı bölgedeki en büyük yer. YPG/PKK'nın Suriye'de merkez olarak kullandığı bir yer. Örneğin ABD'den Avrupa'dan PKK'yı ziyarete gelen terör seviciler Kamışlı'da buluşuyorlar. Kamışlı o açıdan son derece önemli. Çünkü Kürt sosyolojisinin en güçlü olduğu yer. Dolayısıyla PKK terör örgütünün Kürt sosyolojisini en güçlü istismar ettiği yer..