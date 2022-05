TRT Haber'e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Perşembe günü yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası muhtemel bir harekat iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Ağar, bu konunun çok önemli olduğunu, Türkiye'nin karşısında sayıları 130 bini bulan ve çölün altını bir tünel ağına çeviren, buralardan da Türkiye'ye karşı konvansiyonel terör mücadelesi yapmaya hazırlanmış bir örgüt olduğunu belirterek "Bununla ilgili tehdidin güncellenmesi ve tehdide karşı mücadele edebilecek yığınağın oluşturulması lazım. Bununla ilgili hazırlıkların etkin bir şekilde hem sahada hem diplomaside hem de konjonktürde yapılması lazım" dedi.

"OLASI BİR HAREKAT İÇİN SADECE ASLİ DEĞİL VEKİL UNSURLARIN DA HAZIRLANMASI GEREKİR"

"Akıllı devlet hiçbir zaman zarara uğrayabileceği ve astarı yüzünden pahalıya gelebilecek mücadeleye girmez." diyen Ağar olası bir harekatla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü "Yığınağın oluşturulması, şartların oluşturulması ve ardının etkinin ortaya konması gerekir. Bir harekatla ilgili sadece asli unsurların değil vekil unsurların da harekata hazırlanması ve gerekli planlamaların güncellenmesi gerekir. " dedi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ RUSYA'NIN UKRAYNA'DA DÜŞTÜĞÜ HATAYA DÜŞMEZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata her an başlayabilme gücüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağar "Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekat yapabilir. Ancak hamaset yüklü bir cümle ile Mehmetçiğe zarar verecek bir hamleyi Türk Silahlı Kuvvetleri yapmaz. Temel karine zafere ulaşmak ancak amaç zafere en az zayiatla ulaşmaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün emri aldığı zaman girer, ancak bunun üreteceği riskler var. Bunlar da hazırlık ateş boyutu, yıkım ve istikrarsızlaştırma boyutu var. Türk Silahlı Kuvvetleri Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı hatayı yapmaz." dedi.

YUNANİSTAN ABD'NİN 51. EYALETİ OLDU

Türkiye'nin hiçbir zaman Yunanistan'ı tehdit etmediğini söyleyen Abdullah Ağar "Türkiye, Yunanistan'ı tehdit ediyor yalanı ile Miçotakis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimini ABD'nin insafına terk etti. Yunanistan'ı proksi devlete veya ABD'nin 51. eyaletine dönüştürdü. Bu Yunanistan açısından çok korkunçtur. Türkiye açısından ise Yunanistan ile ilgili işlerin bundan sonra ABD ile yürütülmesi anlamına gelmektedir" dedi. Ağar, Yunanistan hükumetinin Atlantiğin desteğini alarak Megali İdea peşinde koşmaya çalıştığını belirterek: Bunun geçmişte Türkiye karşı uygulanmasının çok ağır bedelleri var. Anadolu'yu işgale giriştiler, 140 bin Yunan gencinin cesedini geride bıraktılar. Kıbrıs'taki bedeli ağırdır. Bunun ezikliği ve bunun ortaya koyduğu ihtirasla Türkiye'ye düşmanlık yapıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN SINIR ÖTESİNE YENİ OPERASYON SİNYALİ

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini verdi.

Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz." diyerek perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır.

Perşembe günü yapılacak MGK toplantısında bu hususları enine boyuna değerlendireceğiz ve kararlarımızı alacağız. Biz de gerekli görüşmeleri yaparak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını, bu süreçte bir kez daha göreceğiz ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız."