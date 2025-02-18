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Politika

Abdullah Zeydan'a destek için Van'a gittiler! DEM değil CHP toplantısı

CHP heyeti, teröre yardım suçundan mahkum olduğu için görevden alınan DEM'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a destek amacıyla Van'a gitti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki 5 kişilik milletvekili heyeti, PKK yandaşlarının belediyeyi işgal edip, kentte kaos çıkarmasını görmezden geldi. CHP'li Başarır, DEM Parti kürsüsünden “Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Teslim olmuyoruz, olmayacağız. Van'ın iradesini yalnız bırakmayacağız.” ifadeleriyle devlete meydan okudu. CHP heyetinin ziyareti tepki çekti.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 08:23 - Güncelleme:
Abdullah Zeydan'a destek için Van'a gittiler! DEM değil CHP toplantısı
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DEM'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, terör örgütüne yardım suçundan hapse çarptırılınca görevden alındı. CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Van'a gitti; DEM'e destek ziyaretinde bulundu.

DEM'li Van Büyükşehir Belediye Başkanlı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. İçişleri Bakanlığı, Zeydan'ı Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Terör örgütü PKK yandaşlar, belediye binasını işgal etti; kenti yakıp yıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki CHP heyeti de Van'da DEM Parti İl Başkanlığı'na destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından DEM Parti kürsüsünden basın açıklaması yapan CHP'li Başarır, "Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Teslim olmuyoruz, olmayacağız. Van'ın iradesini yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın başkanlığındaki heyette milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Yunus Emre, Nermin Y. Kara ve Mahmut Tanal da yer aldı.

TERÖR YANDAŞLARI YAKTI, YIKTI

DEM'li Zeydan'ın görevden alınmasını bahane eden PKK yandaşları Van'ı yakıp yıktı.

Polise molotofkokteyli atan ve yollara barikat kurup ateş yakan şehir teröristleri, kentteki çocuk paklarına bile zarar verdi. Ara sokaklara kaçan provokatörler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • Ali Mahir Başarır
  • DEM Parti

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