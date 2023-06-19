Abdullatif Şener yine çark etti: Kafa bulmak için söyledim

CHP eski Milletvekili Şener, geçtiğimiz hafta fondaş Halk TV'de katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemişti.. Şener, ilk turda Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıklamıştı. Ancak Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan Şener'in "Geçersiz oy attım" ifadesi üzerine sosyal medyadan Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağını paylaştı. Tutanakta hiç geçersiz oy olmaması "Oyunu acaba Erdoğan'a mı verdi?" dedirtmişti.

ŞENER: KAFA BULMAK İÇİN SÖYLEDİM

Gelen tepkiler sonrası bugün söylem değiştiren Şener, açıklamalarını 'kafa bulmak için' yaptığını söyledi. "Bu kadar gürültü beklemiyordum" diyen Şener, "Kamikaze saldırı yapıyorlar, benim üzerimden konuşanlar kendi siyasi hareketlerine zarar veriyor." dedi.

"KAMİKAZE SALDIRI YAPIYORLAR"



Şener konuya ilişkin bugün TV5 canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çapraz sorular sorulurken ben de biraz rahatlayayım onları dedim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Sorgulayanlarla kafa bulmak için bunu söyledim. Boşa uğraşıyorsunuz, bu konuyla uğraşanların hepsi boşa uğraşıyor. Kamikaze saldırı yapıyorlar, benim üzerimden konuşanlar kendi siyasi hareketlerine zarar veriyor."

CHP'DE İNFİALE NEDEN OLDU



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Şener'in açıklamalarına "Buradan herkes kıssadan hisseyi çıkarsın. Demek ki oyunu birine vermiş ama kime verdiğini açıklamaya da dili varmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, "İçim acıyarak, kanım donarak izledim. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var." demişti.