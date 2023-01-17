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Politika

Abdüllatif Şener'den partisinin belediye başkanlarına ''adaylık'' tepkisi: Yaptıkları etik değil

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener katıldığı programda Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözüktüğünü söyledi. CHP'li belediye başkanlarının da cumhurbaşkanı adayı olmak için mücadele vermelerine ilişkin Şener, 'Partinin belediye başkanlarının rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışmaları etik değil ve partisine güvenmemesi anlamına gelir.' ifadelerini kullandı.

17 Ocak 2023 Salı 12:56 - Güncelleme:
Abdüllatif Şener'den partisinin belediye başkanlarına ''adaylık'' tepkisi: Yaptıkları etik değil
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CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, FOX TV'de altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun en güçlü aday olduğunu belirten Şener, partisinin belediye başkanlarının yaptığı adaylık çalışmalarını da eleştirdi.

'ADAY KILIÇDAOĞLU'

"Altılı masanın adayını şubat ayında öğreneceğiz sanırım, peki aday kim?" sorusuna Şener, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı ile alakalı yoğun bir sinyal veriyor. Henüz resmi olarak açıklanmadığı için böyle söylüyorum, en önemli aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" cevabını verdi.

'BELEDİYE BAŞKANLARIN YAPTIKLARI ETİK DEĞİL'

Şener, partisinin belediye başkanlarının adaylık için yaptığı çalışmalara ilişkin, "Bir partinin genel başkanı adaylık noktasında güçlü sinyaller veriyorsa nezaket göstermek lazım. Partinin belediye başkanlarının rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışmaları etik değil ve partisine güvenmemesi anlamına gelir" dedi.

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