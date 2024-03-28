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Politika

Abdurrahman Akyüz: Yeniden Refah Partisi'nde operasyon yaptılar

Merhum Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceği ve İBB Başkan adayı Murat Kurum'u destekleyeceği yönündeki sözleri nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, genel seçimlerden sonra Yeniden Refah Partisi'nde operasyon yapıldığını, bazı isimlerin görevlerinin değiştirildiğini, pasifize edildiğini açıkladı.

28 Mart 2024 Perşembe 08:27 - Güncelleme:
Abdurrahman Akyüz: Yeniden Refah Partisi'nde operasyon yaptılar
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Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceği ve Murat Kurum'u destekleyeceği yönündeki ifadeleri nedeniyle partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, tvnet canlı yayınına konuk oldu.

Akyüz, genel seçimlerden sonra Yeniden Refah Partisi'nde operasyon yapıldığını, bazı isimlerin görevlerinin değiştirildiğini, pasifize edildiğini söyledi.

İsim belirtmeyen Akyüz, partinin 'birilerinin eline geçtiğini' ifade ederek, "Onlar da istedikleri gibi at oynatıyorlar. İttifak olmasın. AK Parti düşmanlığı, Tayyip Erdoğan düşmanlığı şeklinde siyaset yapıyorlar." dedi.

Akyüz, konuşmasının devamında pasifize edilen isimlerin yerine dışarıdan başka isimlerin getirildiğini ve bunların da ittifaka karşı isim olduklarını söyledi.

İstanbul'un çok kritik olduğunu, ittifak ruhunun devam etmesi gerektiğinin altını çizen Akyüz, "Önce operasyonu yaptılar, sonra ittifakı önlediler. Ondan sonra İstanbul'da aday çıkarılmasın dedik. İstanbul'da büyük bir oyun oynanıyor. İstanbul'da aday çıkarmasaydınız millet sizi kahraman yapardı." ifadelerini kullandı.

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