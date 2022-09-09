ABD'ye F-16 resti... Başkan Erdoğan: Bize sinyal çakan ülkeler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

DEAŞ'IN KİLİT İSMİ YAKALANDI

Batı'nın, DEAŞ'la ilgili sağlıklı mücadelesi olmadı. Sadece lafını yapıyorlar. Yargının kararını bekliyoruz. Kararlılığımız sınır içi ve sınır dışında devam ediyor.

ABD'DEN TERÖR ÖRGÜTÜYLE TATBİKAT

Mühimmat ve eğitim noktasında ciddi destek veriyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Başkan'la görüşme fırsatı bulursak, bu konuyu kendileriyle görüşeceğim.

KRALİÇE ELIZABETH'İN VEFATI

Taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar elverirse merasime katılmayı düşünüyorum.

F-16 MESELESİ



Madrid'de Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım ile Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da görüşme yapıldı. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da 'Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği verebileceklerini' söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Dünyada savaş uçaklarını satan ülke sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa, Rusya satıyor. Her yerden almak mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var.