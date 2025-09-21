ABD'ye kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki vahşet mezalimi BM'de gündeme getireceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği Genel Kurul toplantılarına bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılım bekleniyor. Özellikle insani krizlerin çözümünün güvenlik konseylerinin veto yetkisine habis ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir açıklaması yok.

BM reformu çabalarına hep destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaketi ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim.

Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. BMGK'yı diğerlerinden farklı kılan özellikle birçok ülkenin Filistin'i tanıyacak olmasıdır.

Tabii, 14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık Devrimi'yle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu Genel Kurul, çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar.

Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeyi planlıyorum. Gazze konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerle atılacak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında Türk-Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim.

25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçerek değerli dostum Trump ile görüşeceğiz. Bölgesel meseleler gündemimizin ilk sırasında yer alacak. Bölgemizde barışın korunması, çatışma ve gerilimin düşürülmesinde biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının tamamen dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz.

2 gün önce Mahmud Abbas ziyaretimize geldi. Görüşmelerimizi yaptık. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman ciddi sıkıntıları yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Biz her zaman Filistin'in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. BM'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var bu tabi sevindirici. BMGK'da birkaç Filistin'i tanıyan ülke de göreceğiz.

Suriye'nin bağımsızlığına kavuşmuş olması komşumuz olarak bizi de huzurlu kılmıştır. Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. Katar'da biz de Şara ve arkadaşıyla görüşmemiz oldu. Ankara'da da ağırlayacağız. BMGK vesilesiyle Türk Evi'nde bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız, elimizden gelen tüm imkanı kullanacağız.

Sağır duymaz uydurur, sürekli bir şeyler uydurup duruyor. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorup yapmadık. Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok bizzat Trump ile yaparız.