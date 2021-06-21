ABD'ye yapılacak ziyaretle ilgili TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: Birçok konu masada olacak

AA 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Kılıç, AA muhabirine, diplomasi forumunun hayat bulması için büyük emekler ortaya koyan, gece gündüz çalışan başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm ekibi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bizzat forumun açılışını yapmasının ve herkesle görüşmesinin, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki yerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Kılıç, TBMM'deki parlamenter diplomasinin tarafları olarak foruma katıldıklarını aktardı.

Tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının henüz kontrol altına alınmaya başlandığına dikkati çeken Kılıç, "Burada aşılamanın büyük önemi var. Dünyada belki de bugüne kadar en hızlı şekilde, tüm insanlığın bir araya gelip, bilgisini birikimini ortaya koymasıyla aşı geliştirildi. Aşılama programıyla da duyuruldu. Burada Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş, orada çalışan iki Türk bilim insanının buna öncülük etmiş olması da aslında Türkiye'nin dünyadaki gücünün tekrar tanınırlığını haritanın ortasına koymuştur." ifadesini kullandı.

Bu tip organizasyonların, önümüzdeki senelerde geleneksel hale geleceğini belirten Kılıç, organizasyonda büyük başarılar elde edileceğini söyledi.

- "Birçok konu masada olacak"

TBMM Dışişleri Komisyonu olarak ABD'de önemli temaslarda bulunacaklarını aktaran Kılıç, Washington'da birçok senatör, temsilciler meclisi üyesi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın, Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla görüşeceklerini dile getirdi.

Birçok konuyu değerlendireceklerini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Onların bize, bizim de onlara anlatacaklarımız olacak. Ziyaretlerde, Türkiye'nin uluslararası tezleri konusunda parlamentolarda görev yapan çeşitli seviyelerdeki milletvekillerinin aslında Türkiye gerçeklerinden doğru haberdar olmadıklarını müşahede etme imkanımız oluyor, bunları düzeltiyoruz. Örneğin, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bizim öncülük ettiğimiz tarih komisyonunun kurulması, siyasetçilerin değil tarihçilerin, bilim insanlarının arşivlerde araştırma yapması gibi tezlerimizin yanlış olarak bilindiği, bizim bunu tam aksine durdurmaya çalıştığımız gibi yanlış algıyla bazı milletvekillerinin bize soru sorduklarını gördük. Dolayısıyla bunları konuşacağız. Birçok konu masada olacak. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, güvenliğinin söz konusu olduğu konularda açık ve net şekilde konuşacağız. Bölgesel anlamda teröre bulaşmış unsurlarla ABD'nin farklı seviyelerde iş birliği yapıyor olmasının ne kadar yanlış olduğunu tekrar anlatacağız. İnsan hakları ve demokrasi konusunda bize birtakım eleştiriler getirenlerin bu noktada kendi uygulamaları konusundaki eksikliklerini, yanlışlıklarını açıkça dile getireceğiz."

Parlamenter diplomasinin güzel tarafının her şeyi açık şekilde dile getirmek olduğunu belirten Kılıç, açık ve net şekilde muhataplarıyla konuşacaklarının altını çizdi.

Komisyon Başkanı Kılıç, şu görüşleri paylaştı:



"Doğru bildiklerimizi ve belgelere dayanan konuları dile getireceğiz. Onların da bize söyleyecekleri, soracakları konular olacak. Konuşa konuşa doğru yolu bulacağımıza inanıyorum. Doğru yoldan kastım yani bölgede Türkiye'nin varlığının, etkisinin, gücünün ortada olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tartışılmaz bir gerçek. Buranın bölgesel yaşantısını bilmeyen, kültürel geçmişini, tarihini, inancını bilmeyenlerin, burada bizim kadar başarılı olması mümkün değil. İnsanları bir araya getirmek, huzur ve barış ortamını sağlamak açısından önemli, bunun bilinmesi gerekiyor."

Türkiye'nin, diplomaside artık daha güçlü olduğunu vurgulayan Kılıç, bundan sonra da güçlenerek yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.

