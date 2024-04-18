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Politika

AB'nin aldığı kararlara Türkiye'den tepki: Bu anlayıştan vazgeçin

Dışişleri Bakanlığı, '17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde ülkemize ilişkin kabul edilen kararlar, AB'nin Ülkemize ve küresel gelişmelere dair stratejik vizyon eksikliğinin yeni bir örneğidir. Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir. Çok yönlü Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekmektedir' açıklamasını yaptı.

18 Nisan 2024 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
AB'nin aldığı kararlara Türkiye'den tepki: Bu anlayıştan vazgeçin
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Dışişleri Bakanlığı, 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde Brüksel'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde, Türkiye'ye ilişkin alınan kararlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kararların AB'nin Türkiye ve küresel gelişmelere dair stratejik vizyon eksikliğinin yeni bir örneği olduğu belirtilerek, "Zirve sonuçlarında ülkemizle iş birliği ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik bir ilişki geliştirilmesinin AB'nin stratejik menfaatine olduğu vurgulanmaktadır. Buna karşın, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan AB-Türkiye ilişkilerine dair Ortak Bildirimde yer alan tavsiyelere ilişkin somut bir karar alınamaması ciddi bir tutarsızlıktır. Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir. Çok yönlü Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekmektedir. Böylesi bir zihniyet, Kıbrıs sorununa veya diğer bölgesel ve küresel meselelere olumlu ve yapıcı bir katkı sunamaz. Aday ülke Türkiye, AB üyeliği konusunda kararlılığını korumaktadır. Bununla beraber, iş birliğimizin seçici bir anlayışla, bazı alanlarla sınırlanmasını reddediyoruz. AB ile diyaloğumuzu, mütekabiliyet çerçevesinde, AB'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alacağız" denildi.

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