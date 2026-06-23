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Politika

AB'nin skandal raporuna sert tepki! Bahçeli: Türk yargısı Brüksel'e göre karar vermez

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'AB basiretsizliğini görmeden bize rapor yazıyor. Avrupa, Türkiye'ye istikamet çizemez. Avrupa savunma ve siyasi mimarisini ABD gölgesinden çıkaramamıştır. Avrupa, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imaları ile süslenmiş tehditleri ısrarla tedavüle sürmektedir. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Türk yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 10:23 - Güncelleme:
AB'nin skandal raporuna sert tepki! Bahçeli: Türk yargısı Brüksel'e göre karar vermez
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

ABD Başkanı Trump'un G7 zirvesinde söylediği 'Patron benim' sözü gelişigüzel söylenmiş bir söz değildir. Avrupa savunma ve siyasi mimarisini ABD gölgesinden çıkaramamıştır.

Avrupa, Türkiye'ye istikamet çizemez.

Avrupa, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imaları ile süslenmiş tehditleri ısrarla tedavüle sürmektedir. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.

Avrupa kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş fakat hala Türkiye'nin kapısına rapor çivileme hevesinden vazgeçememiştir. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.

Mavi Vatan davamızı hor gören, KKTC'nin egemen eşitliğini, Kıbrıs Türklüğünün varlığını yok sayan Avrupa vardır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karışlarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.

Türk yargısı Brüksel'e göre karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek.

Müslüman Türk milletine karşı asırlık ön yargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Avrupa şehirlerinde yükselen İslam düşmanlığını keyifle seyreden bozgunculara nasıl anlatacağız sözün namus olduğunu?

Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karışlarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.

Mavi Vatan'ı savurganlık, Libya mutabakatını hukuksuzluk, Kıbrıs Türkü'nün egemenlik talebini ayrılıkçılık gibi göstermeye çalışan bu zihniyet, Türk milletinin denizlerdeki iradesini Antalya körfezine hapsetme rüyasını hala diri tutmaktadır.

Türk milliyetçiliğini kriminalize etme, Türk gençliğini milli ve manevi değerlerinden kopartıp köksüzleştirme gayretlerinin farkındayız. Bilinsin ki Ülkü Ocakları dik başlı değil, başı dik Anadolu çocuklarının yurdudur.

Dün İran'ı mutlak tehdit gibi kodlayanlar, bugün 60 günlük nihai anlaşma takvimini ilan etmektedir. Dün kara dediklerine bugün ak diyenlerin defteriyle hesabımızı görmeyeceğiz. Biz dünyaya Ankara'dan bakar, dünyayı Türkçe okuruz.

KKTC, büyük Türk milletinin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, Mavi Vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir. Mavi Vatan denizlerimizdeki Misak-ı Milli şuurudur.

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