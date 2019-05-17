'AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var'

ÜYELİK STATÜSÜ VERİLMELİ

Panelde açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Yardımcısı Schepmans, AB ile Türkiye arasındaki soğukluğun acilen sona ermesi ve AB’nin Türkiye’ye üyelik statüsü vermesi gerektiğini vurguladı. Panele koşuna Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu, bunu sığınmacı krizi ve NATO bünyesinde çok net görüldüğünü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında normalleşme süreciyle birlikte AB ile Türkiye arasında yakın işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini ifade etti. Panelde iş dünyası adına konuşan MUSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın ise, Türk işadamlarının yaşadığı vize sorunlarına dikkat çekti.