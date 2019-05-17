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'AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var'

Belçika Federal Parlamentosu’nda Avrupa Akademik Çalışmalar Merkezi adlı düşünce kuruluşu tarafından Avrupa Akademik Çalışmalar Merkezi’nin 10. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelde ‘AB’nin Geleceği ve Genişleme Politikası’ kapsamında ‘Türkiye’ ele alındı.

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ÜYELİK STATÜSÜ VERİLMELİ 

Panelde açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Yardımcısı Schepmans, AB ile Türkiye arasındaki soğukluğun acilen sona ermesi ve AB’nin Türkiye’ye üyelik statüsü vermesi gerektiğini vurguladı. Panele koşuna Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu, bunu sığınmacı krizi ve NATO bünyesinde çok net görüldüğünü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında normalleşme süreciyle birlikte AB ile Türkiye arasında yakın işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini ifade etti. Panelde iş dünyası adına konuşan MUSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın ise, Türk işadamlarının yaşadığı vize sorunlarına dikkat çekti. 

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