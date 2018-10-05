AB üyeliği için referandum
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin 1963’ten bu yana AB kapısında beklediğine dikkati çekerek, “AB bu mantıkla giderse bize düşen 81 milyona gitmek ve ne karar veriyor ona bakmak” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum’un “Parçalanmış Bir Dünyada Adaleti Aramak” başlıklı kapanış oturumuna katıldı. TRT World Haber, Program ve Görsel Direktörü Fatih Er’in modaratörlüğündeki programda Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ADALET ÇÖKMÜŞ: BM Güvenlik Konseyi’nden çıkan kararlarda alınan bir netice yok. Afganistan’ın , Suriye’nin, Yemen’in, Arakan, Rohingya’nın hali ortada. Bütün bunlara rağmen şu an itibarıyla BM maalesef herhangi bir şey yapamıyor. BM’de adalet sistemi çökmüş. Bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu? Kavuşamıyor. Niye? Çünkü İsrail’in aleyhinde alınmış bunca kararlar var BM’de, bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Niye? 5 tane daimi üye var. Bu 5 daimi üyenin bir tanesi ‘Hayır’ diyorsa mesele bitmiştir. İsrail’le ilgili ABD’nin İsrail’in aleyhine olan bir karara evet demesi mümkün mü? Değil. Demeyeceği için de netice ne oluyor.
REFORM ŞART: Bu, İkinci Dünya Savaşı’nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz, yeni bir dönüşüm, yeni bir değişime artık gitme zamanıdır. Dolayısıyla yeni değişim dönüşümde, dünyada Birleşmiş Milletler’de şu anda 193 üye var ve bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir Birleşmiş Milletler’in oluşması gerekiyor. Eğer bu oluşmazsa 5 tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez, bu mümkün değil. Onun için de ben diyorum ki dünya beşten büyüktür. Hele hele birden kesinlikle büyüktür. Emperyal, sömürgeci bir mantıkla mücadele verenlere karşı Türkiye küresel güçleri yanına toplamak suretiyle bir adım atmanın gayreti içerisinde. Biz bunu yapıyoruz.
İDLİB MUTABAKATI: İdlib konusunda birçok tedbir aldık. Bu insanları kalkıp da o bombalara teslim edemezdik. Nasıl 3,5 milyon Suriyeli şu anda bizim topraklarımızdaysa, yenileri de gelse kapımızı başkaları gibi kapayamazdık. Tedbirlerimizi aldık. Gözlem noktalarını her geçen gün güçlendirmeye başladık. Oralar güçlendikçe İdlib halkına da bir öz güven geldi ama bu radikal gruplar... Bu adımlar atıldıktan sonra, bizim şu anda onlarla görüşmeleri yürüten ekiplerimizle beraber şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Temennimiz bunun devamlılığını sağlayalım.
BİRBİRİMİZİ YORMAYALIM: Sene 63, sene 2018 AB, hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz ya böyle bir zulüm olmaz. Hiçbir alanda bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB’ye üye yapıldı. Kopenhag Kriterleri denildiği zaman biz bu kriterlerin neredeyse hepsini yerine getirdik ama bunlarla yakından uzaktan alakası olmayanlar şu anda üye. TSon seyahatimde ABD’de birkaç AB başkanına onu söyledim, ‘Siz beni yoruyorsunuz, ben de sizi yoruyorum. Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin biz yolumuza gidelim, siz de yolunuza gidin. Yormayalım birbirimizi. Sayın Merkel’e de onu söyledim. Yani almayacağız da demiyorlar.
REFERANDUM MESAJI: AB ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Bizim AB’ye katacağımız çok şey var onların da bize katacağı çok şey olabilir. Bu mantıkla giderse bize düşen de yarın gazetelere iyi bir başlık olur... Bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Parti Genel Başkanı olarak şöyle arkadaşlarımla da masaya yatıralım ondan sonra ‘tamam’ denildiği anda hemen adımımızı atarız. Bir de mart seçimleri var. Türkiye artık geçmişte olduğu gibi değil. Şimdi öyle Avrupa ülkeleri var ki bakıyorsunuz bir seneye 2-3 referandum sıkıştırıyor. Referandumlara da aslında alışmamız lazım. Yeni sistem bunları getirmiş olacak.
MİLLETİME GÜVENİYORUM
Ekonomik savaşın karşısında pes etmeyeceğiz. Mücadelemizi milletçe vereceğiz, ben milletime güveniyorum. Bu millet aç kalmıştır, susuz kalmıştır ama bağımsızlığını hiçbir zaman hiç kimseye kaptırmamıştır. Kaldı ki öyle bir durum yok. Kılıçdaroğlu, ‘Önümüzdeki yıl Türkiye aç maç’ diyorsa da biz bir avuç ekmeği paylaşırız yeri gelirse.” diye konuştu.
ORAYI TERK ETMEYECEĞİZ
Suriye’nin kuzeyinde 22 tane Amerika’ya ait üs var. Benzer şekilde 5 üs de Rusya’nın var. Bütün bunlar acaba niçin buralarda kuruldu, niçin bunlar var? Bir taraftan lafa geldiği zaman ‘Suriye’nin toprak bütünlüğü’ diyeceksiniz. Öbür taraftan getirip 22 tane üssü orada kuracaksın. Öbür taraftan ‘Deyrizor petrollerini kim paylaşacak, nasıl paylaşacak?’ bunların hesabını yapacaksın. Ondan sonra da bize ‹burayı terk etmeniz lazım› diyeceksin. Hayır, biz orayı terk etmeyeceğiz.
HALK BİZİ ÇAĞIRDI
Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar, seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye’yi sahiplerine terk eder, oradan ayrılırız. Bizi Suriye halkı, davet etti. ‘Bizi kurtarın’ dediler, ‘gelin’ dediler. Biz onların daveti üzerine buralara gittik. Nerede mazlum varsa elimizden geldiği kadar orada yardıma koşmaya devam edeceğiz.
BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
Batman'da şehitlerimiz var. Duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak, biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz, üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok. Terörün bedelini onlara, o teröristlere ödeteceğiz ve bunda kararlıyız. O insanların da bizim bu tecrübemizi görerek mücadelelerini ona göre sürdürmeleri lazım.
Erdoğan’dan Berhem Salih’e tebrik telefonu
Başkan Erdoğan, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonla görüştü. Başkanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Erdoğan, görevi Fuad Masum’dan resmen devralan Iraklı mevkidaşı Salih’i tebrik etti. Erdoğan ve Salih’in görüşme vesileyle ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da ifade ettikleri öğrenildi.
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