AB’yle bir yol  ayrımındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3T (Teşekkür-Tebrik-Takdir) zıyaretleri kapsamında Karabük ve Bartın’da vatandaşlara hitap etti. Son yaşanan gelişmelere değinen Bahçeli, ABD ve AB’nin Türkiye’ye karşı tutumunu eleştirerek “Türkiyemizin hak ve hukukunun çiğnenmesine tahammül etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Milli onurumuzu ayaklar altına almak için kuyruğa giren iç ve dış çıkar odaklarına asla tamam demedik” dedi.

Bir yanda ABD, diğer yanda AB ülkelerinin Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynadığını, milli sabrı zorladıklarını vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi: “Egemenlik haklarımızı gölgeleme teşebbüsleri, tarihsel hak ve menfaatlerimizi tahrip etme emelleri artmış ve azgınlaşmıştır. Elbette onlara uykuyu haram edeceğiz. Onları rahatsız etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Geçmişten bugüne kuyruk acısı çekenlerin acılarını daha da derinleştireceğiz.”

TÜRKİYE HUSUMETİ VAR

Avrupa Birliği’nin hasta olduğunu söyleyen Bahçeli, AB’nin yaptırım kararlarını ihtiva eden paketin 15 Temmuz’da onaylanmasının manidar olduğunu belirtti. Bahçeli, AB’nin Türkiye husumetinin gizlenemez düzeyde olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “Ülkemizin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği sondaj faaliyetlerini gerekçe göstererek eften püften bir dizi yaptırım kararını öngören ucuz paketi bizim nazarımızda hukuksuzluğun farikasıdır. AB, Türkiye’nin stratejik kimliğini sorgulamaya cüret etmiştir. Egemenlik haklarımıza zarar vermeye ahlaksızca tevessül etmiştir. Bu yanlıştır, hukuksuzdur, adaletsizdir, değersizdir, kokuşmuşluktur. AB tutarsızdır, ikiyüzlüdür, düşmanca yaklaşımını deşifre etmiştir. AB’ye ve AB beslemelerine açık seçik sesleniyorum, yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. AB’nin Doğu Akdeniz’de ne işi vardır? Mesele egemenlik meselesidir, mesele Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklüğünün Doğu Akdeniz’deki tarihi ve haklı varlığıdır. Karşımızdaki tablo çifte standarttır, siyasi kumpastır, diplomatik kuşatmadır, alenen Türk düşmanlığıdır.”

AB ASLA DOST OLAMAZ

AB’nin asla Türkiye’ye dost olmayacağını anlatan Bahçeli, “AB’nin yaptırım kararları alması bayağılıktır, beyhude çırpınıştır, skandal bir çarpıklıktır. Doğu Akdeniz’de tek yanlı adımlar atmak ateşle oynamaktır” dedi. Türkiye’nin süratle AB’ye karşı zincirleme yaptırımları hazırlamasını isteyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Tamamen macera ve mihnete dönen, yalan ve aldatmadan ibaret bir hale bürünen AB üyelik süreci de gerekirse tartışmaya açılmalıdır. Türkiye, AB’ye mahkum değildir. AB’yle bir yol ayrımına gelinmiştir. AB’yle bir karar arifesinde olduğumuz açıktır. Biz bu deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz. Biz Türkiye’yiz. Türk milletine tehditler sökmez, yaptırımlar işlemez. Doğu Akdeniz’de dalımıza basanın damını yıkarız, önümüze çıkanın ömrüne kast ederiz.”