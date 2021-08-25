Açıkça yalan söyledi! Sedef Kabaş'tan Başkan Erdoğan'a 'lüks yat' iftirası

25 Ağustos 2021 Çarşamba 07:40 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 07:40

Sosyal medyada yalan haberlerle adından sıkça söz ettiren Sedef Kabaş bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Antalya'da yabancı uyruklu bir kişi için üretilen bir yatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aitmiş gibi gösteren Kabaş algı operasyonu başlattı.

Sedef Kabaş'ın bu yalanı sosyal medyada hızla dolaşıma sokuldu.

FİRMA YABANCI BİRİ İÇİN ÜRETİLDİĞİNİ DOĞRULADI

Doğrula platformu da üretici firmayla görüştüklerini, kendilerine ismini açıklamak istemedikleri yabancı uyruklu bir kişinin yatın müşterisi olduğu bilgisini paylaştı.

İddialarda paylaşılan görsel ise yatın geçtiğimiz ay, denize indirmek için gerçekleştirilen nakil işlemine ait. Ayrıca Antalya'da Alia Yachts tarafından üretilen yat sahibine teslim edilmeden 22-25 Eylül'de Monaco Yacht Show'da sergilenecek.

"KİTLELERİ ETKİLEMEK İSTİYORSANIZ, ORTAYA KOCAMAN BİR YALAN ATIN"

Sedef Kabaş'ın aylar önce ortaya çıkan bir konuşmasında adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu.

Kabaş, kitleleri yönlendirmek için 'yalan' tekniğini kullanmanın önemini vurgularken, 'Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." ifadelerini kullanmıştı.

KENDİ YATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı.