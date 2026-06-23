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Politika

Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 20:17 - Güncelleme:
Adalar ve Silifke belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un geçici tedbirle görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Turgut'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, Akpolat ve Turgut'un Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

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