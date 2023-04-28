Adalet Bakanı Bozdağ: Herkesin el birliği yaptığını görüyoruz

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Türkiye'nin büyük bir yol ayrımında olduğunu anlatan Bozdağ, 14 Mayıs'ın sadece bir seçimden, yönetimi belirlemeden ibaret görülemeyeceğini söyledi.

"14 Mayıs seçim sürecini sadece Türkiye'de seçime giren partiler, seçici olan aziz vatandaşlarımız değil aynı zamanda dünya takip ediyor." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki seçim sonuçları sadece Şanlıurfa'yı değil emin olun Washington'dan Berlin'e, oradan dünyanın dört bir yanına bütün başkentleri etkileyecek bir seçimdir. Herkes nefesini tutmuş, Türkiye'de ne olacak, nasıl olacak, millet ne istikamette karar verecek onun sonucunu bekliyor. Son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dönüşen, değişen, gelişen, kalkınan büyük Türkiye'nin daha büyük güçle yoluna devamı mı olacak, yoksa onların bekledikleri gibi Türkiye'yi durduran bir sonuç mu çıkacak? Çok net söylüyorum, bu seçimde dışarıdan bakanlar Türkiye'nin durdurulmasını, durmasını onun için de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Cumhur İttifakı'nın seçimde kaybetmesini istiyorlar."

- "16'ncısının sonucunun da 15'i gibi olacağına yürekten inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaybettiğinde, Türkiye'nin kaybedeceğine inanıldığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Onun için de Türkiye'nin yükselişini, yürüyüşünü durdurmak ve Türkiye'yi kendi çıkarları istikametinde sevk ve idare etmek ve o alanda farklı bir noktaya ülkemizi çekmek için herkesin el birliği yaptığını görüyoruz. Biz şimdi bunu söyleyince de herkes rahatsız oluyor. Biden'a gidip ben mi dedim, 'Erdoğan'ı indirmek için muhalefeti destekleyeceğiz. Şunu yapacağız.' Adam kendi söylüyor. Macron kendi söylüyor. Başkaları kendi söylüyor açık açık. Ben şimdi Şanlıurfa'nın saygın insanlarına soruyorum, Türkiye'nin başına başka birileri Türkiye'nin hayrına olacak bir iktidarı getirmek ister mi? İstemez. Onun için de bizim bu seçim sonuçlarımızı herkes dört bir yandan takip ediyor. Terör örgütleri de takip ediyor. Başka ülkeler takip ediyor. Uluslararası örgütler takip ediyor ve biz de takip ediyoruz. Buradan söylüyorum, 15 seçim öncesi yaşananları bir kez daha tekrar ederken görüyor ve 16'ncısının sonucunun da 15'i gibi olacağına yürekten inanıyorum. Şanlıurfa'dan, Türkiye'den 'Yine Başkan Erdoğan' sesleri yükselecek. 'Yine AK Parti iktidar sesleri' yükselecek. Türkiye'nin yükselişini de Türkiye'nin yürüyüşünü de kimsenin durdurmaya gücü, kuvveti yetmeyecektir."

- "Togg'a bindik hala görmüyorlar"

Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımları anlatan Bozdağ, "hayırcı" zihniyete karşı köprülerin, yolların, şehir hastanelerinin, hızlı tren hatlarının yapıldığını dile getirdi.

Yerli ve milli otomobil Togg'un yollara çıktığını hatırlatan Bozdağ, "Fabrikayı gösterdik görmediler. Mühendisleri gösterdik inanmadılar. Togg'a bindik, bunlar gözü görüyor, kulağı duyuyor, hala görmüyorlar. Biz bunlara uysaydık Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg olur muydu? Bunlara rağmen adımlar atmamış olsaydık Türkiye'de başörtüsü zulmü sona erer miydi? Biz her şeyi bunlara rağmen yaptık." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Adnan Menderes'in, Turgut Özal'ın, Necmettin Erbakan'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değişimi temsil ettiğini söyleyen Bozdağ, "Kılıçdaroğlu ve ekibi statükoyu temsil eder." dedi. Bozdağ, değişmesi gerekenin değişime direnenler olduğunu vurguladı.

- "Elektrikten şikayet eden değil, kar eden bir Şanlıurfa'ya doğru yol alacağız"

Türkiye'ye eser üstüne eser kazandıranlara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Nice sıkıntıyı rahatlıkla geçtik, bu tecrübe bizde var. Enflasyonu tek hanelere indirmek, artan pahalılığı tekrar azaltmak bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Bozdağ, Türkiye'nin yeni maceralara ihtiyacının olmadığına dikkati çekerek, öngörülebilir politikalara ve istikrara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"7 kocalı Hürmüz" misali yönetim anlayışının Türkiye'yi, kriz, kaos, kavga, yönetilemez ülke noktasına götüreceğini aktaran Bozdağ, yeni dönemde Türkiye'ye daha güçlü sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Şanlıurfa'ya yapılacak yatırımları anlatan Bozdağ, enerji konusunda çözümü konuşacaklarını bildirdi.

Bakan Bozdağ, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızla telefonda konuştuk, hepinize selamları, saygıları var. Şunu da söyle dedi, ondan aldığım iradeyle söylüyorum, yenilenebilir enerji konusunda Şanlıurfa'ya en büyük desteği aktaracak, kendine yeten elektriği Şanlıurfalılar ürettiği gibi elektrikten şikayet eden değil, kar eden, para kazanan bir Şanlıurfa'ya doğru yol alacağız." diye konuştu.