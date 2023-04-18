Adalet Bakanı Bozdağ: Terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyenler iftira cüretkarlığında bulunuyor

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bozdağ, Harran Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Türkiye'nin, 2001'de AK Parti'nin kurulmasıyla yeni bir döneme girdiğini ifade den Bozdağ, din milliyetçiliği, ayrımcılık ve bölgecilik yapmayacaklarını söylediklerini aktardı.

Bozdağ, Türkiye'nin her yerinde yatırımlara eş zamanlı başlandığını, eser üstüne eser koyma anlayışıyla hizmet ettiklerini belirtti.

Gezi olaylarına, 17-25 Aralık sürecine, darbe girişimine, ekonomik saldırılara, hendek terörüne rağmen Türkiye'nin barış ve huzur adası olma vasfını koruduğunu anlatan Bozdağ, siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven ortamıyla sorunları çözdüklerini vurguladı.

PKK'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ve diğer terör örgütlerinin inlerine girdiklerine işaret Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kepenk kapatan esnaf, bugün bereketle çoluk çocuğunun rızkının peşinde. Dün, 'Oğlum, kızım okul dönüşü dağa mı kaldırıldı, dağa kaldırılacak mı, kandırıldı mı?' diye endişe duyan analar, babalar bugün 'Benim oğlum, kızım hangi fakülteyi kazanacak' diye hayalini kurabiliyorsa yaylalarda halay çekiliyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinin, terörle etkin mücadelesinin işaretidir. Türkiye'nin huzurunu kimseye bozdurmayacağız. Bu memlekette terör örgütlerinin yuvalanmasına, güç bulmasına asla izin vermeyeceğiz. Nerede olursa olsun, devletin gücünü, milletin kudretini göreceklerdir. Kılıçdaroğlu'na bakın kimlerle yol yürüyor. Yol önemlidir, yoldaşlar da o kadar önemlidir. 'Dostlarımızla kazanacağız' diyorlar, dostlarına, refiklerine bakalım. Bu Kılıçdaroğlu'nu kim destekliyor? Türkiye'nin beş tane sağcı olduğunu iddia eden genel başkanı bir olmuş, bir tane solcuyu bu ülkeye başkan yapmak için uğraşıyorlar. Beş sağcı, bir solcunun peşine vagon olmuşlar. Rahmetli Menderes idam sehpasına gittiğinde alkışlayan zihniyetin yanında onun kurduğu partinin genel başkanı var. Merhum Necmettin Erbakan hocamızı 28 Şubat'ta boncuk boncuk terletenleri alkışlayan, destekleyen ve onu yalnız bırakan CHP zihniyetinin yanında 'milli görüşçü' olduğunu söyleyen Karamollaoğlu var. Soruyorum, ne oldu?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Necmettin Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Bozdağ, bu hayallerin gerçekleşmemesi için CHP'nin ter döktüğünü dile getirdi. Bekir Bozdağ, "Hocam kalksa bunlara 'hadi oradan, hadi oradan' derdi." ifadesini kullandı.

"SECCADENİN NE MANA İFADE ETTİĞİNİ İDRAKTEN ACİZ BİR ZİHNİYET"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına tepki gösteren Bozdağ, "Seccadenin ne mana ifade ettiğini idrakten aciz bir zihniyet. Bu millet orada namaz kılar, tertemiz olması namazın şartlarından biridir, onu bilir, ayaklarıyla basmaz evin içinde halı olsa da onun üzerine seccade koyar ve namazı öyle kılar. Hepsi bir olmuş, beş tane sağcı genel başkan muhafazakar bir lideri iktidardan indirip onun yerine muhafazakar değerlerle kavga edinmiş birini, şiar edinmiş birini iktidar etmek için uğraşıyorlar." diye konuştu.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Buradan CHP'nin yönetimine sesleniyorum, siz HDP'lilere ne söz verdiniz? Öcalan'a hürriyet sözü, Cumhuriyet'i değiştirme sözü verdiniz mi? Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak beyanlarda bulundunuz mu? Yerel yönetimler özerklik şartı yoluyla bu ülkenin bölünmesine gidecek kapıları aralama sözü verdiniz mi? Terörün uzantısı olanlara şehirleri teslim etme sözü verdiniz mi? Çıkmışlar konuşuyorlar, AK Parti'ye, Kürt kardeşlerimizi 'terörist' diye niteleme iftirasını atıyorlar. PKK'ya 'terörist' diyemiyorlar, FETÖ'ye 'terör örgütü' diyemiyorlar. AK Parti'ye iftira atma konusunda çok mahirler. PKK terör örgütü, FETÖ de terör örgütü. Kürtler bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Biz dinde kardeşiz, toprakta yurttaşız, okulda sınıf arkadaşıyız, akrabayız, dostuz, kardeşiz. Terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyenler, bütün Kürtleri terörle yaftalama iftirasını atma cüretkarlığında bulunuyorlar. Yazıklar olsun. Biz PKK'ya 'terör örgütü' diyoruz, onlar diyor ki 'Siz Kürtlere diyorsunuz.' PKK Kürtlerin temsilcisi mi? PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizi temsil eder mi? Kürtlerin temsilcisi AK Parti'dir, Milliyetçi Hareket Partisidir, bu ülkenin diğer partileridir. Kürt kardeşlerimizi terör örgütlerine yapıştırmak isteyenler, en büyük şamarı Kürt kardeşlerimizden görecektir."