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Politika

Adalet Bakanı Gül'den Bolu Belediyesi'ne tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Belediye Meclisinde alınan kararlarla bazı belediye hizmetlerinde yabancılardan farklı ücret alınmasına tepki göstererek, 'Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar.' ifadelerini kullandı.

AA23 Kasım 2021 Salı 11:46 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 11:46
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Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Gül, "CHP'li belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu Belediyesi Meclisinde dünkü bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlenmişti.

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