Adalet Bakanı Tunç: Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye'nin şafağındayız

Bakan Tunç, İzmir'de 8 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, Fethi Sekin ile Musa Can'ın ailelerine, sevenlerine, emniyet ve yargı teşkilatına başsağlığı dileyip, onların adlarını ve aziz hatıralarını hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Bundan 8 yıl önce hain teröristlerin bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi'nin C Blok girişine gelerek alçakça bir saldırı girişiminde bulunduklarını anımsatan Tunç, "Adliyemizi, teşkilatımızın mensuplarını ve o esnada adliyede bulunan vatandaşlarımızı hedef alarak büyük bir katliam gerçekleştirmek niyetindeydiler. Bu alçak niyeti gerçekleştirmek üzere harekete geçtiklerinde karşılarında kahraman polisimiz Fethi Sekin'i buldular. Fethi Sekin, Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı bir polisti ve adliye önünde görevliydi. Asli sorumluluğu terörle mücadele olmamasına rağmen teröristlerin niyetini anlar anlamaz hemen silahına sarıldı, kurşunu bitene kadar hainlerle kahramanca çatıştı ve terörün adliyemizi teslim almasına canı pahasına geçit vermedi." diye konuştu.

Adliyede görevi başındayken hainlerin kurşunuyla şehit olan Musa Can'ı da asla unutmayacaklarını vurgulayan Bakan Tunç, Mehmet Selim Kirazlara, Ömer Halisdemirlere ve Fethi Sekinlere minnet ve şükran borçlu olduklarını bildirdi.

Şehitleri her zaman terörsüz Türkiye'nin kahramanları olarak anacaklarını ifade eden Tunç, dünyanın her yerinde terörün bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

- "TERÖR ÖRGÜTLERİ BİTME, TÜKENME NOKTASINA GELMİŞTİR"

Tarihi bir süreçten geçildiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Devletimizin kararlı politikaları, cesur adımlarının yanında Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte, küresel güçlerin bölgemizde kullanışlı birer maşa olarak kullandıkları terör örgütleri bitme, tükenme noktasına gelmiştir. İnşallah çok yakın zamanda bölgemizin, ülkemizin, milletimizin ve masumların yakasından düşecekler ve tamamen yok olacaklar. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi terörün her türlüsünden arındırarak daha huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde durmadan çalışacağız. Millet olarak 2025 yılında birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı daha da güçlendirecek, birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz."

Yargı mensuplarının, adalet teşkilatının her bir çalışanın fedakarca görevlerini yerine getirdiğini ve adalet hizmetlerini eksiksiz sunmak için azimle çalıştığını söyleyen Tunç, yaşanılan kayıplar karşısında yürekler yansa da adliyeleri teröre teslim etmediklerini aktardı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi'nin hain bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldığını anımsatan Tunç, "Orada kahraman polislerimiz o saldırıyı engellemiş ve teröristleri etkisiz hale getirmiş, yüzlerce adliye çalışanımızı, hakim, savcımızı ve vatandaşlarımızı terör tehlikesinden korumuşlardır. O kahramanlarımızı da buradan bir kez daha saygı ve minnetle selamlıyoruz." diye konuştu.

Törende İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel de konuşma yaptı.

Programa şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, kızı Zeynep Dila Sekin, şehit Musa Can'ın eşi Mecburiye Can, kızı Emine Can, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de katıldı.

- ANITA KARANFİL BIRAKILDI

Adliye içerisindeki törenin ardından Bakan Tunç, Fethi Sekin Anıtı'na ve Sekin'in şehit olduğu alana karanfil bıraktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunç, Sekin'in trafiği denetlemekle görevli olduğu halde o tehlikeyi sezdiğini ve canı pahasına bertaraf ettiğini vurgulayarak, "Teröristleri etkisiz hale getirdi. Tabi mübaşirimiz Musa Can da o saldırıda şehit düştü. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Her yıl burada anmaya devam edeceğiz, onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz." diye konuştu.