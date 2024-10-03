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Politika

Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan'a gidiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye ve Azerbaycan arasında 'Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalanması amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyarette bulunacak.

DHA3 Ekim 2024 Perşembe 14:26 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan'a gidiyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi temaslarda bulunacak. Bakan Tunç'un Bakü programı, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarı ile Türk Şehitliği ziyaretiyle başlayacak.

Bakan Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında 'Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalanacak. Bakan Tunç ayrıca Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Başsavcı Kamran Aliyev ve Yüksek Mahkeme Başkanı İnam Kerimov ile görüşmeler yapacak.

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