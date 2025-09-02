Adalet Bakanı Tunç, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Savcıların suçu araştırması görevidir. Belediye soruşturmaları siyasi değil.

Soruşturma tamamlanmadan yorum yapılması hukuki değil.

İhbar edenler kendileri, itirafçı olan kendileridir. Delilleri değerlendirecek olan tarafsız ve bağımsız yargıdır; siyasetçiler değil. Dolayısıyla yargıyı rahat bırakmamız lazım.

İddianame yazım süreci devam ediyor

Artık Türkiye'de, vesayetçi anlayıştan arınmış, yolsuzluktan ve darbecilerden hesap soran, demokratik bir hukuk devletine saygı duyan bir yargı sistemi var.