2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
  Haberler
  • >
  Politika
  • >
  • Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki: Soruşturmalar siyasi değil
Politika

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki: Soruşturmalar siyasi değil

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel'in haddini aşan sözlerle yargı mensuplarını hedef aldığını söyledi. Bakan Tunç, 'CHP Lideri yargıyı etkileyecek beyandan kaçınmalı. Belediye soruşturmaları siyasi değildir. İddianame yazılıyor' dedi.

HABER MERKEZİ2 Eylül 2025 Salı 12:57 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Savcıların suçu araştırması görevidir. Belediye soruşturmaları siyasi değil.

Soruşturma tamamlanmadan yorum yapılması hukuki değil.

İhbar edenler kendileri, itirafçı olan kendileridir. Delilleri değerlendirecek olan tarafsız ve bağımsız yargıdır; siyasetçiler değil. Dolayısıyla yargıyı rahat bırakmamız lazım.

İddianame yazım süreci devam ediyor

Artık Türkiye'de, vesayetçi anlayıştan arınmış, yolsuzluktan ve darbecilerden hesap soran, demokratik bir hukuk devletine saygı duyan bir yargı sistemi var.

