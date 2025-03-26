Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında tutuklanan gazetecilerle ilgili olarak, "Dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez. Gazeteciler toplumu bilgilendiren kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemlerine katılmışsa o zaman konu yargının, bizim dosyasını bilmek mümkün değil. Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili durumlarını bir soralım. gazetecilerin mağduriyeti söz konusu olması. Eğer gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine karışmış, provokasyon girişimi olmuşsa ki o da doğru değil. O gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına da tepki gösteren Tunç, "Boykot çağrısı yanlış bir politika, bu ülkenin şirketlerinin tek tek sayılması, boykota davet edilmesi doğru değil, yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçilmek lazım." dedi.

İMRALI'YA ZİYARET BAŞVURUSU

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi, İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Değerlendiriliyor. Daha önce de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. hükümlülerin hakları kapsamında değerlendirilecek" dedi.