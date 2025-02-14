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Politika

Adalet Bakanı Tunç: Tarihten de ibret alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Örnek alınacak şahsiyetlerle dolu bizim tarihimiz, kahramanlarla dolu. Tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Tarihten de ibret alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor.' dedi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 13:14 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç: Tarihten de ibret alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor
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Bartın Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Kariyer Günleri" programına katılan Bakan Tunç, üniversite eğitiminin ardından avukatlık yaptığı süreçte 2001'de AK Parti'nin kurulmasıyla Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini, 2007'de Bartın milletvekili seçildiğini söyledi.

Milletvekilliği sürecinde ilde gerçekleşen yatırımlar hakkında bilgi veren Tunç, kenti ilçe görüntüsünden vilayet görüntüsüne kavuşturmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Bakan Tunç, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle devam etti:

"Tarihimiz gençlerimize örnek şahsiyetlerle dolu, bilim insanlarıyla dolu, tarihçilerle dolu, o bilim insanlarının özellikle bizlere ibret olan çok sayıda mesajıyla dolu. Aslında bizim başka kültürlere, başka medeniyetlere ihtiyacımız yok. Onlara bakarız, onları araştırırız ama bizim tarihimizde dünya çapında bilim insanları var. Bizim medeniyetimizde, bizim inancımıza sahip çok sayıda bilim insanı var, buluş insanı var, icat yapan var. Mimar Sinan'ı var, İbn Sina'sı var, Harezmi'si var. Dolayısıyla örnek alınacak şahsiyetlerle dolu bizim tarihimiz, kahramanlarla dolu. Tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Tarihten de ibret alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

Bakan Tunç, 2007'den 2017'ye kadar TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve başkanı olarak görev yaptığını aktararak "2023 seçimleri sonrası oluşan kabinede de Adalet Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevlendirilmiş olduk. İki yıla yakın, ülkemizde adaletin tecellisi, yargıya güvenin sağlanması, öngörülebilir adalet sisteminin tesisi, gecikmeyen, hukukun üstünlüğünü esas alan adalet sisteminin tesisi yolunda tüm yargı teşkilatı olarak adalet personeli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Yılmaz Tunç, basına kapalı devam etkinlikte lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı.

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