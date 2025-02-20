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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'a sert tepki: Kara propaganda yapmak ekonomimize bir katkı sağlamaz

TÜSİAD'a tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomimize bir katkı sağlamaz. Bu tür temelsiz tartışmalarının olması hiçbir yatırımcı istemez' dedi.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2025 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'a sert tepki: Kara propaganda yapmak ekonomimize bir katkı sağlamaz
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TGRT Haber'de gündeme dair soruları cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

TÜSİAD'a soruşturma

Soruşturma devam edecek. Cumhurbaşkanımız da konuya detaylıca değindi. TÜSİAD başkanlarına gözaltı kararı olmadı. Sivil toplum kuruluşları fikirlerini özgürce ifade edebilir. TÜSİAD mevcut soruşturmaları etkilemeyi amaçladı. Cumhurbaşkanımız bu konuya değindi, tepkisini de ortaya koydu. TÜSİAD yöneticilerin konuşmalarındaki hususları Türkiye'nin hak etmediğini vurguluyoruz. Konuşmalarında Türkiye'de hukuk güvenliği olmadığını, eksiklikleri ifade ederek, somut örneklerle ifade etmeye çalıştılar. Yargının gerçekleştirdiği soruşturmaları dile getirerek bunun 'hukuk güvenliğini zedelediğini ifade ederek, yürüyen soruşturmalar bakımından, onların da etkilenmeye çalışıldığını düşünen büyük bir kitle oluştu.

"KARA PROPAGANDA YAPMAK EKONOMİMİZE BİR KATKI SAĞLAMAZ"

TÜSİAD'ı aslında şunu söyleyebilir; Bu ülkede ihracat 36 milyardan 260 milyar dolara ulaşmıştır. Bunu yeterli görmüyoruz artması gerekir diyebilir. Bu ülkeye gelen 80 yılda 15 milyar dolar, 2002'den sonda 273 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş. Bu eleştirileri yapıldığı dönemde gelen yabancı sermaye bu. Son 1 yılda 80 yıla bedel sermaye geldi.

28 Şubat'ın yıl dönümüne de yaklaşıyoruz. Gezi olaylarında şiddet olayları ortaya çıktığında, 15 Temmuz'da bir çıkış yapabildi mi, demokrasinin tarafında durabildi mi? Cumhurbaşkanımızın depremle ilgili verdiği örnek. TÜSİAD deprem sürecindeki çabayı eleştirdi. 201 bin konut teslim edildi. Ülkesiyle gurur duyacakken, Türkiye hakkında kara propaganda yapmak ekonomiye fayda sağlamaz."

Belediyelere görevlendirme

Bir kısım DEM Parti ve CHP'li belediyelere terör iltisakı nedeniyle geçici görevlendirmeler yapıldı. Terör soruşturmaları süren belediye başkanlar var. Terör soruşturmasıysa burada geçici görevlendirme yapılırken belediye meclisinden seçilmiyor. Bir belediye başkanı durup dururken görevden alınıp yerine kayyum atanmıyor. Bunu yargıya bırakacaksınız. Yargının kararını bekleyeceksiniz. Bir büyükşehir belediye başkanı konuşmasında yargı mensubuna çürük zihinli derseniz bunun suç olup olmadığına yargı karar verecek.

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