7 Aralık 2025 Pazar
Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan uzlaştırma uygulamasına ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırma uygulaması ile 2017'den bugüne müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'inin uzlaştırmayla sonuçlandırdıklarını belirterek, 'Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık.' ifadelerini kullandı.

7 Aralık 2025 Pazar 11:15
Adalet Bakanı Tunç'tan uzlaştırma uygulamasına ilişkin paylaşım
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ceza Muhakemesi sistemine kazandırdıkları uzlaştırma müessesesiyle uyuşmazlıkları mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, daha yapıcı ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Uzlaştırma uygulaması ile 1 Ocak 2017'den bugüne kadar, müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık. Adalet Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedeflerimiz doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

