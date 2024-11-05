İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2024 Salı / 4 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3417
  • EURO
    37,5343
  • ALTIN
    3024.49
  • BIST100
    8618.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Adalet Bakanı Tunç'un Kosova diplomasisi! FETÖ'cülerin iadesini istedi
Politika

Adalet Bakanı Tunç'un Kosova diplomasisi! FETÖ'cülerin iadesini istedi

AA5 Kasım 2024 Salı 19:55 - Güncelleme:
Adalet Bakanı Tunç'un Kosova diplomasisi! FETÖ'cülerin iadesini istedi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmede, Türkiye ile Kosova arasında tarihten gelen köklü ilişkiler bulunduğunu dile getirdi.

Konuk heyetin, görüşme öncesinde Türkiye Adalet Akademisini ziyaret ettiğini belirten Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Adalet Akademisi, uluslararası düzeyde hukuk eğitimi alanında işbirliğine öncülük ediyor. Akademimiz Avrupa, Asya ve hatta Afrika ülkelerine, Türk dünyasından İslam ülkelerine kadar geniş bir alanda eğitim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu faaliyetlerden biri olarak 1-6 Aralık arasında Akademimiz, Kosova'dan gelecek hakim ve savcı misafirlerimiz için İnsan Hakları Hukuku Uluslararası Eğitim Programı düzenleyecek. Şimdiden programın hayırlı olmasını diliyorum."

SUÇLULARIN İADESİ

Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Tunç, FETÖ mensupları başta olmak üzere suçluların iadesi konusuna dikkati çekti.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova makamlarından beklentimiz, kaçak FETÖ terör örgütü üyelerinin ülkemize sınır dışı edilmeleri veyahut iadelerinin sağlanmasıdır. Yine FETÖ terör örgütünün, eğitim kurumu, yurt, vakıf, dernek ve şirket kisvesi altında faaliyet göstermesine, ideolojisine uygun eleman kazanma ve kurumlara yerleştirme çalışmalarına engel olunması, mümkünse bu tür yapıların kapatılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir."

Kosova Adalet Bakanı Haxhiu ise Türkiye'ye ikinci resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, iki ülke arasında adalet alanında işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Görüşmede, iki ülkenin üst düzey bürokratları da hazır bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.