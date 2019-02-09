Adalet yürüyüşü

Başkan adaylarını belirlemek için istediği isimlere vize alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘tek adam’ tavrını ortaya koydu. Çareyi PM’yi devre dışı bırakmakta bulan Kılıçdaroğlu ‘ön seçim’i tümüyle bir kenara bırakarak ‘diktatörlüğünü’ ilan etti. CHP Lideri, aday belirleme yetkisini, hâkimiyetindeki MYK’ya verdi. Bu hamlesi ile demokrasiye ‘darbe’ vuran Kılıçdaroğlu’nun MYK’da kendisine devrettiği aday belirleme yetkisiyle aldığı kararlar, parti içindeki kavgaları da iyice artırdı.

İZMİR FENA KARIŞTI

Kılıçdaroğlu’nun Tunç Soyer’i İzmir’e Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapmasıyla tırmanan gerilim, İzmir ilçe adaylarının açıklanmasının ardından peş peşe istifaların gelmesine uç noktaya ulaştı. Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, antidemokratik uygulamalar sürecinde görevini sürdüremeyeceğini belirtip istifa etti. Çalışkan ayrıca “Yönetim Kurulum, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Çağdaş demokratik hiçbir sistemde ilçe örgütlerinin dahli dışında ilçelerin yerel yönetim kadrolarının merkezi otorite tarafından belirlenmesinin örneği yoktur. 28 bin seçmeni olan bir ilçenin belediye meclis üyeleri dahi genel merkez tarafından atanmak istenmektedir. Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz” dedi.

PEŞ PEŞE BIRAKTILAR

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından CHP, Seferihisar Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Yelda Celiloğlu ise adaylıktan çekildi. İsmi açıklanınca Celiloğlu, belediye başkanlığı için aday olmadığını belirtmiş ve şaşkınlıkla “Kadın başkan adayı görmek istedikleri için sanırım beni aday gösterdiler” demişti. CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme noktalanırken, aday olamayanlar ise bir bir istifa ediyor. Karşıyaka’da belediye başkanlığı yapan ve CHP’den aday adayı olan Cihan Türsen aday gösterilmeyince parti üyeliğinden istifa etme kararı aldı.

MALTEPE İSYAN ETTİ

Önceki gün Kılıçdaroğlu’nun kendi kararıyla Maltepe’ye tekrar mevcut Başkanı Ali Kılıç’ın aday yapılması, ilçe teşkilatının tümden istifasına yol açtı. Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, ilçe yönetim kuruluyla istifa ettiklerini açıkladı. Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, son ana kadar örgütün taleplerinin dikkate alınması için çaba gösterdiklerini, ancak uyarılarına rağmen tepkisiz kalındığını gördükleri için istifa ettiklerini söyledi.

Star, dün CHP’de yaşanan isyanı manşetinden duyurmuştu.