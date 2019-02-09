Adalet yürüyüşü
CHP’liler diktatörlükle suçladıkları Kılıçdaroğlu’na seslerini duyurmak için Ankara yollarına düştü. Yolsuzluğa karışan Ali Kılıç’ın yeniden aday gösterilmesi üzerine istifa eden Maltepe Teşkilatı ‘adalet’ yürüyüşü başlattı.
- STAR ANKARA
Başkan adaylarını belirlemek için istediği isimlere vize alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘tek adam’ tavrını ortaya koydu. Çareyi PM’yi devre dışı bırakmakta bulan Kılıçdaroğlu ‘ön seçim’i tümüyle bir kenara bırakarak ‘diktatörlüğünü’ ilan etti. CHP Lideri, aday belirleme yetkisini, hâkimiyetindeki MYK’ya verdi. Bu hamlesi ile demokrasiye ‘darbe’ vuran Kılıçdaroğlu’nun MYK’da kendisine devrettiği aday belirleme yetkisiyle aldığı kararlar, parti içindeki kavgaları da iyice artırdı.
İZMİR FENA KARIŞTI
Kılıçdaroğlu’nun Tunç Soyer’i İzmir’e Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapmasıyla tırmanan gerilim, İzmir ilçe adaylarının açıklanmasının ardından peş peşe istifaların gelmesine uç noktaya ulaştı. Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, antidemokratik uygulamalar sürecinde görevini sürdüremeyeceğini belirtip istifa etti. Çalışkan ayrıca “Yönetim Kurulum, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Çağdaş demokratik hiçbir sistemde ilçe örgütlerinin dahli dışında ilçelerin yerel yönetim kadrolarının merkezi otorite tarafından belirlenmesinin örneği yoktur. 28 bin seçmeni olan bir ilçenin belediye meclis üyeleri dahi genel merkez tarafından atanmak istenmektedir. Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz” dedi.
PEŞ PEŞE BIRAKTILAR
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından CHP, Seferihisar Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Yelda Celiloğlu ise adaylıktan çekildi. İsmi açıklanınca Celiloğlu, belediye başkanlığı için aday olmadığını belirtmiş ve şaşkınlıkla “Kadın başkan adayı görmek istedikleri için sanırım beni aday gösterdiler” demişti. CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme noktalanırken, aday olamayanlar ise bir bir istifa ediyor. Karşıyaka’da belediye başkanlığı yapan ve CHP’den aday adayı olan Cihan Türsen aday gösterilmeyince parti üyeliğinden istifa etme kararı aldı.
MALTEPE İSYAN ETTİ
Önceki gün Kılıçdaroğlu’nun kendi kararıyla Maltepe’ye tekrar mevcut Başkanı Ali Kılıç’ın aday yapılması, ilçe teşkilatının tümden istifasına yol açtı. Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, ilçe yönetim kuruluyla istifa ettiklerini açıkladı. Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, son ana kadar örgütün taleplerinin dikkate alınması için çaba gösterdiklerini, ancak uyarılarına rağmen tepkisiz kalındığını gördükleri için istifa ettiklerini söyledi.
Star, dün CHP’de yaşanan isyanı manşetinden duyurmuştu.
Kaftancıoğlu partililerle görüştü
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da partililerle görüşmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dragos Sosyal Tesislerine geldi. Burada yürüyüşe katılan teşkilat üyeleriyle bir araya gelen ve yaklaşık 40 dakika görüşen Kaftancıoğlu, daha sonra tesisten ayrıldı. Partililer, görüşmenin ardından yürüyüşlerini sürdürdü.
ANKARA’YA YÜRÜYECEKLER
CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve istifa eden yönetim kurulunun 15 üyesine destek veren CHP Maltepe örgütünden bir grup “Temiz toplum, temiz siyaset” sloganıyla Ankara’ya yürüyüş başlatma kararı aldı. Ali Kılıç’ın adaylığına tepki gösteren partililer, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nü tamamlayarak miting yaptığı Maltepe’deki alanda basın açıklamasıyla, tersine bir “adaletsizliğe karşı yürüyüş” başlatmış oldular. Grup, basın açıklaması yaptıktan sonra Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti.
CHP’li başkan pişkince itiraf etti: 600 oy taşıdık
Yeni, belde belediyeliğinden ilçeliğe yükseltilen ve önceden Hopa’ya bağlı olan Kemalpaşa ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ergül Akçiçek oy taşıdıklarını itiraf etti. Bu açıklamanın ardından CHP’nin oy taşıyorlar propagandası da boşa çıktı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Artvin CHP il yönetimi tarafından “AK Parti, Artvin il teşkilatının il dışından oy getirdiği yaygarası” safsata çıktı. İlk yapılan sayımlar sonucunda AK Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı seçimde, CHP’nin itirazı sonucunda AK Parti’ye ait olduğu iddia edilen 700 oy silindi.
TAŞIMA OY İLE KAZANDI
Bunun sonucunda yapılan sayımda belediye seçimini CHP’nin adayı Ergül Akçiçek kazandı. CHP il teşkilatı tarafından Artvin Merkeze ve köylerine AK Parti tarafından getirildiği iddia edilen 700 oy için Savcılığa itiraz edilmişti. Oysaki CHP’li Başkan Akçiçek’in bir videoda her şeyi itiraf ettiği ortaya çıktı. CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Akçiçek, CHP Kemalpaşa gençlik kolları toplantısında açık açık Ak Parti’ye iftira attıklarını konuşmasıyla ortaya koydu. Akçiçek yaptığı konuşmada Kemalpaşa ilçesine 600 tane oy taşıdıklarını pişkince itiraf etti.
CHP’de ahbap çavuş ilişkisi istifa getirdi
CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile 16 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti. Başkan Dönmezer “Belediye başkanlığı için ön seçim istedik, ‘olmaz’ dediler. Bu tavır da ne yazık ki ahbap-çavuş, dost-akraba ilişkilerinin ön plana çıkmasına ya da aşiret ağalarının aday olarak belirlenmesine sebep oluyor” diyerek istifa etti.
CHP’den DSP’ye kaçışlar sürüyor
CHP ile İP’in ittifakı, iki partiyi de karıştırdı. Birçok CHP’li istifa edip DSP’ye geçti. Mustafa Sarıgül, CHP tarafından Şişli’de aday gösterilmeyince DSP’nin adayı olarak seçimlere gireceğini açıkladı. Marmaris’te Belediye Başkanı Ali Acar da DSP’ye geçti. Eski Antalya Göynük Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da istifa ederek DSP’den Kemer adayı oldu. İzmir’in Kiraz ilçesi adayı Salim Özkarakaş ile Mihalıççık Belediye Başkanı olarak adı açıklanan ancak CHP-İP ittifak nedeniyle geri çekilen Haydar Çorum da DSP’ye geçenler kervanında yer alırken diğer isimler de şöyle: Adana’da Selami Gördebil, Mersin’de Emrah Küçükkaptan, İzmir’de Selçuk Karakülçe, Muğla’da Sevgi Küpelioğlu, İzmir Çeşme’de Muhittin Dalgıç, Menemen’de Tahir Şahin, Balıkesir Edremit’te Kamil Saka, İstanbul Bakırköy’de Ali Fatinoğlu, Küçükçekmece’de Hayri Erçağ.
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