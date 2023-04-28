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Politika

Adana 15 Temmuz Köprüsü açıldı... Başkan Erdoğan: Asırlık hayalleri gerçekleştirecek adımlar atıyoruz

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adana'mıza yeni bir eser daha kazandırmanın sevincini yaşıyoruz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hizmete açıyoruz. Asırlık hayalleri gerçekleştirecek adımlar atıyoruz. Köprümüz sıradan bir ulaşım eserinin çok ötesindedir. Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor' dedi.

28 Nisan 2023 Cuma 17:26 - Güncelleme:
Adana 15 Temmuz Köprüsü açıldı... Başkan Erdoğan: Asırlık hayalleri gerçekleştirecek adımlar atıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

'ADANA'DA 14 BİN 930 YENİ YUVA YAPIYORUZ'

"6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Adana'mızın yaralarını sarmak için çaba sarf ediyoruz. 1 yıl içinde deprem bölgesini ayağa kaldıracağız. Adana'da 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz. 1628'inin inşası başladı. 1 yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza anahtarlarını vereceğiz. "

'KENDİ İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAK PETROLE KAVUŞACAĞIZ'

"Değerli kardeşlerim biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimizin geçmişte yaşadığı, terör, kargaşa, zulüm günlerinden bıkmıştı. Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Türkiye'nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerinin başlarında gelen Adana, kardeşliği çok iyi bilir. Adana'da artık etnik ve mezhepsel ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini güvenli, huzurlu ve müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Getirdiğimiz her hizmetle Adana'ya Türkiye Yüzyılındaki hakkını teslim etmekteyiz. Adana üretecek ki Türkiye üretsin, Adana yükselecek ki Türkiye yükselsin. Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, tünel açmıyoruz, sadece okul açmıyoruz, hastane inşa etmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, şahlanışın temellerini atıyoruz. Birileri varsın yolları, köprüleri mi yiyeceğiz desin. İHA, SİHA bizi mi doyuracak desin. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, bunlar gerçekleşmeden istihdam ortaya çıkmayacağını bilen milletimiz 21 yıldır bize destek verdi. Siz doğru olursanız, hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız Allah'ta önünüze nice imkanlar ve fırsatlar çıkartıyor. İşte kendi doğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı karşılayacak kadar petrole kavuşacağımızı da inşallah en yakın zamanda göreceğiz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle birleştiği ve zafer tarihi olduğunu inanıyorum. Açılışını yaptığımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Buradan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

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