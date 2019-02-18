Aday listelerinde son saatlere girildi

Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler yarın akşam 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecekleri aday listelerine son şekillerini verirken, belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeleri için meraklı bekleyiş sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partiler, aday listelerini yarın saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına bildirecek.

Aday belirlemede son saatlere girilirken, siyasi partilerde hem kalan belediye başkan adaylarını hem de belediye meclis üyelerini belirlemek için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu da açıkladığı 31 Ocak'ta gerçekleşen aday tanıtım toplantısında, AK Parti'de aralarında il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının da bulunduğu bin 297 belediye başkan adayı partililere tanıtıldı.

Mevcut belediye başkanlarından 480'inin yeniden aday gösterildiği AK Parti'de yarışa girecek yeni isimlerin sayısı 817 oldu.

MHP ise şu ana kadar 3'ü büyükşehir, 50'si il ve 862'si ilçe ve belde olmak üzere 915 aday açıkladı.

30 BÜYÜKŞEHİRDE İŞ BİRLİĞİ

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarını çıkardı. Her iki parti de il adaylarını belirlerken, AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den jest yaparak aday çıkarmadı.

Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AK Parti'nin adayını destekleyecek.

AK Parti ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek.

Öte yandan, iki parti ilçelerde de ittifaka gitti. 922 ilçeden 834'ünde AK Parti, 88'inde MHP aday çıkaracak.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından Cumhur İttifakı görüşmeleri yeniden başladı. İki parti iş birliğini genişletme kararına vararak, büyükşehirlerin yanı sıra illeri de ittifak kapsamına aldı.

Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki kaç ilde ittifak yapılacağı konusunda görüşmelere başladı.

Devam eden görüşmelere göre büyükşehirlerin yanında ittifak yapılacak il sayısının 20 civarında olması bekleniyor. Bu ittifakın özellikle kayyum atanan bazı illeri, muhalefetin elinde olan ve tek adayla girilmesi durumunda, Cumhur İttifakı'nın kazanması öngörülen illeri kapsaması planlanıyor.

AK Parti ve MHP, iş birliği yapılan yerlerde belediye meclis üyelikleri için de tek liste üzerinde çalışıyor.

CHP'DE SON RÖTUŞLAR

CHP'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında adayların belirlendiği 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı gerçekleştirildi.

İYİ Parti ile yapılan iş birliği çerçevesinde 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 900'den fazla adayını belirleyen CHP'de son rötuşlar yapılıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de ise Tunç Soyer'i aday gösteren CHP'de, sadece Siirt belediye başkan adayı ile bazı ilçe ve belde adayları kaldı. CHP'de son yapılan PM'de ise aday belirleme yetkisi Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) devredildi.

Partide bugün gerçekleştirilecek MYK ile belediye meclis üyelikleri listeleri ve kalan yerlerdeki adaylar belirlenecek.

İYİ Parti ile yapılan ittifak kapsamında 22 büyükşehirde iş birliği kararı alındı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde CHP aday çıkarırken, İYİ Parti'nin aday çıkaracağı büyükşehirler arasında Konya, Kayseri, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep gibi iller bulunuyor.

OLAĞANÜSTÜ PM TALEBİ

Ancak PM'nin MYK'ya verdiği yetki devri sonrası açıklanan bazı adaylıklar parti içi tartışmalara neden oldu.

Genel Sekreter Akif Hamzaçebi görevinden istifa ederken, yeniden aday gösterilmeyen çok sayıda belediye başkan adayı da partiden ayrıldı. PM'nin 12 üyesi ise partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve yaşananların tartışılması amacıyla olağanüstü PM talebiyle genel merkeze dilekçe verdi. CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5'te 1'inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda.

İYİ Parti de ise aday listesine son şekli veriliyor. Parti şu ana kadar 14'ü büyükşehir, 28'i il, 403'ü ilçe ve 98'i belde olmak üzere 543 aday açıkladı. İki parti özellikle bazı büyük ilçelerde de iş birliği yapacak.

HDP ADAY ÇIKARMAYACAĞI İLLERİ TARTIŞIYOR

HDP'de yerel seçimlere ilişkin aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul, İzmir ve Adana'da büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeme kararı aldıklarını açıklayan HDP, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında aday belirleme sürecinin sonuna geldi.

Doğu illerindeki adaylarını büyük ölçüde tamamlayan HDP, aday çıkarmayacağı illerin sayısını arttırmaya hazırlanıyor.

Parti yönetimi, Ankara, Mersin, Antalya, Hatay ve Şanlıurfa'da da aday çıkarmamayı tartışıyor. Bu illerde aday çıkarmama yönünde eğilim ağırlık kazanırken, son kararı HDP Aday Belirleme Komisyonu verecek.

Öte yandan HDP, Gaziantep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'a, Adıyaman'da ise Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'a destek vereceğini açıklamıştı.

HDP, bazı illerde ise milletvekillerini aday gösterdi. Van Büyükşehir Belediyesi için HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ı, Kars Belediyesi için Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'i, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için ise İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nu aday gösteren HDP'de, kimi illerde bazı milletvekillerinin adaylığına ilişkin tartışmalar ise devam ediyor.

SAADET TÜM BÖLGELERDE SEÇİME GİRECEK

Saadet Partisi ise bin 389 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla yerel seçime girecek.

İstanbul, Antalya, Eskişehir, Konya ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 büyükşehir, 37 il ve 528 ilçe ile beldenin belediye başkan adaylarını açıklayan Saadet Partisi, Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını ise yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezindeki toplantıyla duyuracak.

Ayrıca Saadet Partisi'nin Ordu büyükşehir belediye başkan adayı olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ismi ön plana çıkıyor.

BBP, CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLARINA DESTEK VERECEK

Büyük Birlik Partisi (BBP) ise bugüne kadar 400'e yakın belediye başkan adayını açıkladı.

30 büyükşehirde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verme kararı alan BBP, ilçelerde ise belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı çıkaracak.

Osmaniye ve Rize ile Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de belediye başkan adayı çıkarmama kararı alan BBP, partinin seçim işleri başkanlığınca belirlenen bazı ilçelerde de aday göstermeyecek.

Bu seçim bölgelerindeki bazı ilçelerde aday gösterme kararı alan BBP, HDP'nin adaylarının kazanma ihtimaline karşı ise çoğu ilçe ve beldede Cumhur İttifakı adaylarına destek verecek.

DSP 81 İLDE KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME GİRECEK

İttifaklara karşı olduğunu açıklayan DSP, 81 ilin tamamında kendi adaylarıyla seçime girme kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın'ı aday gösteren DSP, İzmir'den de yine genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Karakülçe'yi büyükşehir adayı yaptı.

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise eski Çankaya Belediye Başkanlarından Haydar Yılmaz oldu. DSP'de asıl sürpriz ise CHP'den istifa eden isimlerin aday gösterilmesiyle yaşandı.

Şişli'de eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Marmaris Belediye Başkanı Acar DSP'ye katılarak, yeniden aday oldular. Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da DSP'ye katılacakları bildirildi.

Gaziantep'te üç dönem belediye başkanlığı yapan Celal Doğan da 31 Mart seçimlerinde DSP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini, yarın en geç saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına teslim edecek.

Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini, yine yarın saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına vermesi gerekecek.

Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişiler de adaylık için başvurularını yarın saat 17.00'ye kadar yapacak.

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 22 Şubat'ta ilan edilecek ve itirazlar başlayacak.

Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart'ta ilan edilecek.