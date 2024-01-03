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Politika

Adaylar ne zaman açıklanacak? AK Parti Sözcüsü Çelik tarih verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde belirlenen adayların ilk kısmını açıklayacağız. Kalan adaylarımızı 15'inde Ankara'da açıklayacağız' dedi.

3 Ocak 2024 Çarşamba 22:36 - Güncelleme:
Adaylar ne zaman açıklanacak? AK Parti Sözcüsü Çelik tarih verdi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Birkaç aşamalı yöntem takip ettik adayların belirlenmesiyle ilgili. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı.

Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız.

Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

İlk bölümünü pazar günü Haliç Kongre merkezinde açıklayacağız. İlk açıklama parçasının içine giren büyük şehirler ve şehirler. Kalanlar da 15'inde açıklanacak.

İlk bölümünü bu Pazar günü açıklamış olacağız. Kalanı da Ankara'da Ocak 15'de beyanname toplantısıyla açıklayacağız.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • AK Parti

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