Adaylığını açıklayan Tunç Soyer, CHP'yi karıştırdı!

Gazeteci Bahar Feyzan, TV100'de katıldığı programda, yerel seçimlerde aday olacaklarını açıklayan CHP'li belediye başkanlarının CHP'de nasıl karşılandığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Feyzan, yerel seçimlerde adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık açıklamasının partide rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.

Bahar Feyzan, "İstanbul ve Ankara tüm süreçten ayrı tutuluyor CHP'de o yüzden CHP'nin ağırlığı var önemli. En uygun açıklama Ekrem Beyin açıklaması ama Mansur Beye de kimse kırgın değil. Fakat Tunç Soyer'in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir'in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir" ifadelerini kullandı.