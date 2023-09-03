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Politika

Adaylığını açıklayan Tunç Soyer, CHP'yi karıştırdı!

Yerel seçimlerde İzmir için yeniden aday olduğunu açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kararı CHP'yi karıştırdı. Tunç Soyer'in açıklamasının partide çok erken bulunduğu belirtilirken İzmir'in Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in olmayabileceği ifade edildi.

3 Eylül 2023 Pazar 08:23 - Güncelleme:
Adaylığını açıklayan Tunç Soyer, CHP'yi karıştırdı!
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Gazeteci Bahar Feyzan, TV100'de katıldığı programda, yerel seçimlerde aday olacaklarını açıklayan CHP'li belediye başkanlarının CHP'de nasıl karşılandığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Feyzan, yerel seçimlerde adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık açıklamasının partide rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.

Bahar Feyzan, "İstanbul ve Ankara tüm süreçten ayrı tutuluyor CHP'de o yüzden CHP'nin ağırlığı var önemli. En uygun açıklama Ekrem Beyin açıklaması ama Mansur Beye de kimse kırgın değil. Fakat Tunç Soyer'in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir'in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir" ifadelerini kullandı.

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