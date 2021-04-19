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Politika

Afganistan Meclis Başkanı Rahmani, İstanbul konferansını tarihi fırsat olarak nitelendirdi

Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, 24 Nisan'da düzenlenmesi planlanan İstanbul barış konferansının tarihi fırsat olduğunu söyledi.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 13:09 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:15
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Rahmani, Mecliste yaptığı konuşmada, İstanbul konferansının ülkede savaşı sona erdirme ve Afgan sorununa barışçıl çözüm bulma umudu doğurduğunu belirtti.

Bölgesel ve uluslararası bir uzlaşmanın varlığının ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyinin İstanbul barış konferansına hazırlık yapmasının, barışı sağlama ve savaşı sona erdirme konusunda iyimserliği artırdığını ifade eden Rahmani, Taliban'ın da bu konferansı asla kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Rahmani, konferansta mevcut yönetim sisteminin, anayasanın, elde edilen değerlerin ve özgürlüklerin korunmasının tüm taraflar için önemli olması gerektiğini vurguladı.

Rahmani, Taliban'ın İstanbul konferansına katılması için Birleşmiş Milletler ve etkili ülkelerin ciddi çalışma yapmasını istedi.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs'ta Afgan tarafların katılımıyla arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerinin tamamını geri çekmeye başlayacaklarını ve sürecin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıklamıştı.

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